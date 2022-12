Musk demite principal advogado do Twitter por causa do escândalo do laptop do filho de Biden

WASHINGTON, 7 de dezembro – RIA Novosti. Elon Musk demitiu o vice-conselheiro geral do Twitter, Jim Baker, por causa de um possível envolvimento em uma história de censura em torno do laptop do filho de Biden.

“Devido a preocupações sobre o possível envolvimento de Baker na supressão de informações relevantes para o diálogo público, ele foi demitido do Twitter hoje”, escreveu o dono da rede social em sua conta.

Musk postou anteriormente nas redes sociais um link para a publicação de uma investigação de censura relacionada ao laptop de Hunter Biden. O autor da investigação, o jornalista Matt Taibbi, afirma que o Twitter tomou medidas emergenciais para impedir a história do laptop roubado do filho de Joe Biden às vésperas das eleições de 2020.

O autor do material publicado afirma que o Twitter recebeu e atendeu pedidos de verificação de conteúdo na plataforma tanto da sede da campanha de Joe Biden quanto do ex-chefe de administração, o republicano Donald Trump. Ao mesmo tempo, segundo o jornalista, a direção da rede social mantém contatos mais próximos com os democratas do que com os republicanos. Ainda não é possível verificar a autenticidade desta informação.

O nome de Baker é mencionado na investigação, junto com a publicação de sua correspondência, no contexto de uma discussão sobre o incidente com o laptop de Hunter Biden.

Em outubro de 2020, pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, o New York Post publicou uma série de matérias baseadas em correspondência supostamente encontrada no laptop de Hunter Biden, que foi encontrado em uma oficina de Delaware. O dono da oficina fez uma cópia de seu disco rígido, que foi entregue a Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York e advogado pessoal do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O laptop teria sido posteriormente apreendido pelo FBI. O jornal Daily Mail escreveu que as fotos encontradas no laptop podem indicar o envolvimento de Biden Jr. em atividades criminosas na área de tráfico de drogas e prostituição.

O republicano do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, prometeu em novembro uma investigação sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, sobre se sua família estava envolvida em esquemas de negócios internacionais e se o líder americano é um risco à segurança nacional. Segundo o legislador, o filho do presidente dos Estados Unidos, Hunter, fazia negócios em todo o mundo e poderia se tornar milionário simplesmente por fornecer acesso a membros de alto escalão de sua família. Entre outras coisas, como apontou Comer, Hunter Biden pode estar conectado a traficantes de pessoas, e as evidências da atividade controversa estão contidas em seu laptop.