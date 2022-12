Legisladores dos EUA procuram revogar mandato de vacina do Pentágono – CMIO

A rescisão de vacinas forçadas contra a Covid-19 está supostamente incluída em um projeto de lei de financiamento de defesa nacional obrigatório

Os membros da Câmara e do Senado dos EUA estão supostamente preparados para forçar o governo do presidente Joe Biden a encerrar seu mandato de vacina Covid-19 para membros das forças armadas, dobrando a provisão em um projeto de lei anual de financiamento de defesa.

Os democratas da Câmara concordaram com um acordo com os republicanos segundo o qual permitirão uma emenda à Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA), exigindo que o Pentágono encerre sua ordem de jab, informou o The Hill na terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o plano. Outros estabelecimentos seguiram o exemplo.

A medida ocorre em meio a uma crise de recrutamento militar, que foi atribuída, pelo menos em parte, ao mandato da vacina, bem como às alegações dos republicanos de que Biden infringiu as liberdades das tropas americanas.

O deputado Thomas Massie, um republicano de Kentucky, basicamente confirmou o acordo, dizendo que ganhou mais de 90 co-patrocinadores para um projeto de lei anterior que encerraria o mandato. “Agora parece que a intenção desta legislação pode se tornar realidade no NDAA este mês.”

Em junho de 2021, 2 meses antes do mandato militar da vacina COVID, apresentei o HR 3860, um projeto de lei para proibir o mandato. Conquistamos mais de 90 co-patrocinadores e agora parece que a intenção dessa legislação pode se tornar realidade no NDAA este mês. https://t.co/5V9SdjgCMP — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 6 de dezembro de 2022

Os republicanos do lado do Senado – como Marsha Blackburn do Tennessee, Rick Scott da Flórida e Rand Paul do Kentucky – também pressionaram para emendar o NDAA para incluir a revogação da ordem do jab. O deputado Michael Waltz, um republicano da Flórida, alertou na segunda-feira que o Pentágono estava prestes a dispensar quase 20.000 soldados que se recusaram a tomar as vacinas forçadas.













“O Pentágono está cumprindo uma ordem como uma ordem, mas sabe de uma coisa, às vezes você precisa reavaliar suas ordens,” Waltz disse à Fox News. “Estamos em uma crise de recrutamento da qual levaremos anos para sair.”

Falando no fim de semana no Fórum de Defesa Nacional Reagan, na Califórnia, o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, general David Berger, reconheceu que o mandato da vacina estava impedindo muitos aspirantes a recrutas de se alistar. Ele culpou o problema “mitos e descrenças” sobre as jabs, principalmente nos estados do sul.

Todos os ramos das forças armadas dos EUA têm lutado para cumprir suas cotas de recrutamento. Na verdade, o Exército dos EUA perdeu sua meta de contratação para o ano fiscal de 2022 em 15.000 soldados, ou 25%.

O deputado Darrel Issa, um republicano da Califórnia, argumentou que simplesmente encerrar o mandato não seria suficiente. Ele disse que o Pentágono também deve restabelecer e corrigir os registros dos militares que foram expulsos por se recusarem a atirar.

O NDAA está programado para ser lançado na quarta-feira e votado pela Câmara ainda esta semana.