Líderes da UE pedem negociações russo-ucranianas

Após as conversas com Macron, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não planejava um diálogo com Putin, mas estava potencialmente pronto para eles se a Rússia “tomasse as medidas necessárias para resolver a situação na Ucrânia”. Por sua vez, o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que Washington não vê a prontidão de Volodymyr Zelensky em negociações para resolver o conflito.