Júri entrega veredicto de culpado no julgamento de Trump – CMIO

Duas empresas do ex-presidente foram condenadas em Nova York por fraude fiscal

Os promotores de Nova York obtiveram uma condenação criminal contra duas das empresas do ex-presidente Donald Trump por acusações de fraude, convencendo os jurados de que eles planejaram ajudar altos executivos a sonegar impostos, empacotando parte de sua remuneração como benefícios não oficiais.

O júri da Suprema Corte do Condado de Nova York emitiu seu veredicto na terça-feira em Manhattan, declarando a Trump Corp. e a Trump Payroll Corp. culpadas em 17 acusações criminais combinadas. As empresas enfrentam até US$ 1,6 milhão em multas criminais.

O ex-presidente não foi indiciado no caso e não compareceu ao julgamento. Uma de suas advogadas, Susan Necheles, disse que as evidências mostram que Trump não estava envolvido nas ações em questão.

O executivo de longa data da Organização Trump, Allen Weisselberg, foi o único indivíduo acusado de conexão com o esquema tributário. O ex-diretor financeiro de 75 anos se declarou culpado em agosto sob um acordo com promotores que o poupou de uma pena de prisão de até 15 anos se tivesse sido condenado em julgamento. Em vez disso, ele terá que servir apenas 100 dias depois de concordar em testemunhar contra as duas empresas indiciadas.

O segundo em comando de Weisselberg, Jeffrey McConney, também testemunhou após receber imunidade de acusação. Ele admitiu ter seguido as instruções de Weisselberg para providenciar a papelada que permitia ao CFO e outros executivos evadir o pagamento de alguns dos impostos que deveriam.













Em questão estavam milhares de dólares em compensações não monetárias, como apartamentos e carros pagos pela empresa, que os executivos não declararam em suas declarações de imposto de renda. Os promotores alegaram, sem provas, que Trump sancionou a tática porque mantinha os funcionários de alto escalão felizes e reduzia os custos de remuneração.

“O veredicto de culpado de hoje contra a Organização Trump mostra que responsabilizaremos indivíduos e organizações quando violarem nossas leis para encher seus bolsos”, disse. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse.

A Organização Trump apelará do veredicto de terça-feira, disse o advogado de defesa Alan Futerfas a repórteres. O recurso pode contestar instruções ao júri sobre se os impostos foram evitados em “em favor de” as empresas Trump.

A defesa argumentou que Weisselberg evitou impostos em benefício próprio e foi obrigado a testemunhar contra as empresas porque os promotores o prenderam “pelas b * lls.” A equipe de Trump também chamou o caso de “movido politicamente”, dizendo que tais alegações são “sempre resolvido em âmbito civil”, ao invés de perseguido em tribunal criminal.