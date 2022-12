Democrata Warnock lidera eleição para o Senado da Geórgia

A Geórgia se tornou o único estado em que nenhum candidato recebeu mais de 50% dos votos durante as eleições de novembro. Isso exigia um segundo turno. A votação antecipada no segundo turno começou há uma semana. Segundo as autoridades, foi um recorde: 1,86 milhão de pessoas participaram, o que representa quase 27% do total de eleitores do estado.