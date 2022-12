MRE de Israel convoca enviado da ONU após autoridade expressar 'luto' por morte de palestino

Na tarde de sexta-feira (2), o palestino Ammar Mifleh teria tentado entrar no veículo de um casal israelense na cidade de Huwara . Enquanto tentava arrombar a porta trancada, um dos ocupantes, um oficial das Forças de Defesa de Israel fora de serviço, atirou e feriu Mifleh com sua arma, relata o The Times of Israel.

Mifleh então correu para um policial de fronteira próximo e o esfaqueou no rosto, ferindo-o levemente. O oficial conseguiu puxar Mifleh para longe deles com uma chave de braço, mas o palestino se libertou brevemente das mãos do oficial e pareceu tentar pegar o rifle do oficial. O rifle do policial caiu no chão quando ele puxou uma arma de um coldre e disparou quatro vezes à queima-roupa, matando Mifleh, diz a mídia.