General iraniano diz que poder militar do Irã mantém os porta-aviões dos EUA afastados do golfo

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Em duas entrevistas recentes nos últimos dias, dois generais iranianos enalteceram as capacidades do Exército do país, enfatizando a modernização do arsenal de guerra e o poder militar de dissuasão do Irã.

“O Irã ganhou um poder militar e de dissuasão tão grande que as forças americanas precisam se manter afastadas das costas iranianas”, disse Mohammad Hossein Bagheri em um discurso no fim de semana.

eles permaneceram a mais de mil quilômetros da costa do Irã“. Ele celebrou o fato de que “nenhum porta-aviões americano foi implantado” na região ao longo dos últimos dois anos e que ““.

O comandante disse que os EUA finalmente admitiram o sucesso militar do Irã, que estendeu o alcance de seus mísseis e aumentou a precisão e o poder de seu fogo. Com isso, disse o general, os EUA entenderam os custos e os riscos de as forças americanas permanecerem na região.

© AP Photo / Vahid Salemi Comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), major-general Hossein Salami Comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), major-general Hossein Salami. Foto de arquivo © AP Photo / Vahid Salemi

Nesta terça-feira (6), o comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), o major-general Hossein Salami, falou sobre o acesso do Irã a “todas as modernas tecnologias militares globais”.

Falando em uma conferência, Salami disse que o Irã adquiriu todas as tecnologias militares modernas, contando com o conhecimento e visão de seu próprio povo, acrescentando que tais inovações foram empregadas por todas as unidades militares.

Ele também observou que a capacidade de vencer as guerras modernas depende fortemente das tecnologias do país e de sua capacidade de surpreender o inimigo. O general mais uma vez alertou outras potências contra ataques ao Irã e seus cidadãos.

Panorama internacional Irã pode construir armas nucleares ‘brutas’ em apenas 6 meses, aponta relatório

Os comentários de ambas as autoridades iranianas foram feitos após Estados Unidos e Israel promoverem exercícios militares conjuntos simulando um ataque ao Irã e suas forças na região.

As manobras foram feitas na última sexta-feira (2), poucos dias depois que Tel Aviv pressionou Washington a acelerar “planos operacionais” contra Teerã.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) forneceram detalhes sobre os exercícios em um comunicado, dizendo que as manobras envolveram “vários cenários ante as ameaças regionais”, destacando a república islâmica.

“Esses exercícios são um componente-chave da crescente cooperação estratégica de nossas duas forças armadas em resposta às preocupações compartilhadas no Oriente Médio, particularmente as colocadas pelo Irã”, diz o comunicado das FDI.

Israel e EUA realizam exercícios aéreos simulando ataques ao Irã (FOTOS)





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report