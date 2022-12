Mercosul: Argentina defende promoção das regiões antes de implantação do livre comércio

“O que se observa é como as regiões estão empoderadas para enfrentar os desafios […] o que o mundo está pensando hoje são coisas muito diferentes do livre comércio, quero ser muito franco […]”, disse Fernández ao assumir a palavra durante a cúpula que está acontecendo em Montevidéu.

No início de sua explanação, o presidente manifestou a intenção de falar com franqueza, por isso deixou de lado o discurso escrito que tinha e alertou que com a pandemia de COVID-19 “o que ficou exposto foi a fragilidade do sistema econômico mundial”.