Milhões de britânicos podem se desconectar da rede elétrica – CMIO

Os serviços de utilidade pública instaram o governo a tomar medidas para evitar doenças relacionadas ao resfriado e prevenir autodesconexões

Mais de dois milhões de residências no Reino Unido não conseguem pagar suas contas de gás e eletricidade devido aos preços exorbitantes e podem se desconectar da rede sem informar seus fornecedores, alertou Bill Bullen, CEO da Utilita Energy.

A empresa pesquisou 750 domicílios e descobriu que muitos ainda usavam medidores de pré-pagamento desatualizados e sem conectividade digital, o que significa que um fornecedor não consegue detectar quando alguém desligou.

Bullen observou que isso pode resultar em um aumento de doenças e mortes relacionadas ao resfriado neste inverno e instou outras concessionárias de energia a trocar dispositivos antigos por dispositivos inteligentes.

“Não ter escolha a não ser ficar em casa sem aquecimento ou luz é inaceitável, e nosso governo e o regulador devem intervir imediatamente para impedir as autodesconexões”, disse. disse ele, acrescentando que não há desculpa para “legado” medidores a serem usados, a menos que um cliente recuse um digital.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O Reino Unido está enfrentando a pior crise de energia em décadas, com milhões de britânicos enfrentando preços de eletricidade consideravelmente mais altos. O governo alocou £ 16 bilhões (US$ 20 bilhões) para subsidiar as contas domésticas, mas à medida que o frio do inverno se instala e a demanda por aquecimento aumenta, a ajuda parece insuficiente para amortecer o golpe.

A Ação Nacional de Energia alertou que 8,4 milhões de britânicos de grupos sociais vulneráveis ​​correm o risco de cair na pobreza de combustível no próximo ano, uma vez que novas tarifas de eletricidade, que quase dobrarão, surgirão em abril de 2023.

