Apple está de volta ao Twitter – Bloomberg – CMIO

O maior cliente da plataforma reiniciou sua campanha publicitária, informa a agência de notícias citando o CEO Elon Musk

A Apple tem “totalmente retomado” anunciando na plataforma de mídia social do Twitter, informou a Bloomberg no domingo, citando os comentários do CEO Elon Musk durante uma conversa no Twitter Spaces no dia anterior.

Segundo o relatório, Musk também disse que a gigante da tecnologia é o maior anunciante do Twitter.

Nem o Twitter nem a Apple responderam aos pedidos de comentário, mas Musk no sábado tuitou: “apenas uma nota para agradecer aos anunciantes por retornarem ao Twitter.”

Musk se reuniu com o CEO da Apple, Tim Cook, na semana passada, após as repetidas críticas de Musk à gigante da tecnologia por interromper sua publicidade na plataforma e supostamente ameaçar remover o Twitter de sua App Store. Após a reunião, Musk disse que ele e Cook tinham “resolvido o mal-entendido.”

A Apple não é a única empresa a interromper a publicidade no Twitter desde a aquisição de Musk no final de outubro e as mudanças que ele fez nas operações. Outros incluem General Motors, Mondelez International, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Jeep, Pfizer e Amazon.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Elon Musk ameaça ‘guerra’ contra a Apple

Este último, no entanto, também pode retomar sua publicidade no Twitter de acordo com um twittar pela jornalista de plataforma Zoe Schiffer no sábado. Citando “uma fonte familiarizada com a situação”, ela escreveu que a gigante do comércio eletrônico dos EUA reiniciaria sua campanha publicitária em cerca de US$ 100 milhões por ano, “aguardando alguns ajustes de segurança na plataforma de anúncios da empresa de mídia social.”

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT