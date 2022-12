UE deve processar os EUA – chefe comercial – CMIO

A mais recente legislação de combate à inflação de Washington foi considerada discriminatória por autoridades europeias

A UE deve entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a polêmica Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA, disse Bernd Lange, chefe do Comitê de Comércio do Parlamento Europeu, ao jornal Berliner Morgenpost no sábado.

“Minha suposição é que as negociações entre a UE e os EUA não serão capazes de ajudar a chegar a um acordo, mesmo em pequenas mudanças na implementação do IRA. A estrutura básica do IRA permanecerá em vigor. Nesse sentido, acho necessário que a UE apresente rapidamente uma reclamação à OMC nos próximos meses”, disse o legislador antes de uma reunião do Conselho de Comércio e Tecnologia UE-EUA na segunda-feira, na qual o pacote do IRA deve ser discutido. Ele acrescentou que o processo ajudaria a esclarecer “que as ações dos EUA claramente não são compatíveis com os regulamentos da OMC.”

O IRA é um pacote social e de proteção climática de US$ 430 bilhões aprovado pelo Congresso dos EUA em agosto. O pacote visa ajudar a combater a inflação e reduzir os preços da energia, bem como combater as mudanças climáticas. Oferece incentivos fiscais generosos para empresas americanas que investem em energia limpa e subsídios significativos para veículos elétricos domésticos, baterias e projetos de energia renovável. A medida gerou preocupação na UE, com muitos alertando que o “protecionista“legislação pode ser”discriminatório” para as empresas europeias.













O presidente francês Emmanuel Macron criticou a provisão de subsídios no IRA como “super agressivo”, enquanto o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, pediu um “robusto” resposta à lei de Bruxelas. Enquanto isso, o comissário do Mercado Interno da UE, Thierry Breton, disse ao jornal Journal du Dimanche que a legislação causaria um “desequilíbrio competitivo” entre a UE e outros compradores de mercadorias dos EUA. Ele pediu a criação de um “Fundo Europeu de Soberania” que apoiaria projetos industriais dentro do bloco.

Lange também sugeriu que a UE deveria intensificar seu apoio à indústria doméstica diante da legislação dos EUA.

“Também temos que analisar se e como podemos reduzir os preços de energia para nossa indústria, já que no momento eles são até dez vezes mais altos do que nos EUA.”, afirmou.

