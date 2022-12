Itália explica por que não pode abandonar o gás russo — CMIO

A nação da UE não é autossuficiente o suficiente para interromper as compras por enquanto, diz o ministro da energia

A Itália ainda depende do gás natural russo, que continua importando, apesar dos apelos da UE para uma proibição, de acordo com o ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética, Gilberto Pichetto Fratin.

Em entrevista ao jornal La Stampa, ele disse que 250 milhões de metros cúbicos (mcm) de gás entraram na Itália no dia anterior, incluindo 90 mcm da Argélia, que se tornou a capital do país “principal fornecedor”.

O ministro acrescentou que 30 mcm ainda estão vindo da Rússia, com o volume médio diário do país sancionado atingindo cerca de 20 mcm.

“Felizmente, outros 25 milhões de metros cúbicos vêm do Gasoduto Trans Adriático, cerca de 10 milhões de metros cúbicos da Noruega e 45 milhões de metros cúbicos de carga de gás liquefeito em nossos terminais de regaseificação”, explicou o ministro da energia.

Ele comparou o plano de transição energética da Itália a um “inversão da ampulheta que nos leva a ter que buscar no Sul o gás que antes vinha do Norte e que no futuro também pode colocar a Itália em posição de vantagem sobre outros países europeus.”













“Ainda não viramos a ampulheta; A Rússia continua tendo interesse em exportar gás e não estamos em condição de autossuficiência. Ainda não saímos do túnel,” ele enfatizou.

Segundo Pichetto Fratin, a Itália sobreviverá a este inverno, “mas a preocupação continua forte porque a partir de maio temos que repor os estoques para cobrir o próximo inverno, e isso é uma tarefa difícil.”

A Itália, juntamente com outros países da UE, tem lutado contra uma inflação recorde, impulsionada em grande parte pelo aumento dos custos de energia. O país depende de importações para quase 75% de sua energia. No início deste ano, recebia 40% de seu gás da Rússia, mas as importações despencaram devido às sanções impostas a Moscou e à sabotagem do gasoduto Nord Stream.

Em outubro, o grupo de energia Eni disse que a Rússia agora representa apenas cerca de 10% das importações de gás da Itália.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT