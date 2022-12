Economista eminente sinaliza ‘maior bolha da história mundial’ – CMIO

Robert Kiyosaki pediu aos investidores que abandonassem seus ativos de papel e considerassem a compra de ouro físico

A economia hoje é a “maior bolha da história mundial”, O renomado escritor e economista Robert Kiyosaki alertou. O co-autor do best-seller de finanças pessoais ‘Pai Rico, Pai Pobre’ pediu aos investidores que abandonassem seus ativos de papel.

Este ano trouxe pouco ânimo para a maioria dos investidores, já que os mercados financeiros foram expostos a alta volatilidade, com ações e títulos caindo e até mesmo fundos negociados em bolsa (ETFs) de referência indo fundo no vermelho.

Embora uma série de ativos financeiros tenha caído de preço em meio à atual desaceleração do mercado, alguns investidores recorreram a estratégias arriscadas na esperança de uma possível recompensa. No entanto, Kiyosaki acredita que o pior ainda está por vir e adverte contra ceder a tais tentações.

O autor emitiu conselhos para “guarde seu dinheiro” e compartilhou sua própria estratégia. “Muitos de vocês sabem que não invisto em ações, títulos, ETS ou MFs. Por favor, não dê ouvidos ao que vou dizer a seguir: eu sairia do papel ativo”, disse ele, acrescentando que a economia mundial “não é um mercado.”

Em vez disso, ele sugere olhar para os metais preciosos como uma proteção contra a turbulência do mercado e a inflação, argumentando que seu valor é mais estável, embora não totalmente imune à incerteza econômica.

“Não estou comprando ouro porque gosto de ouro, estou comprando ouro porque não confio no Fed” Kiyosaki disse em uma entrevista no ano passado. Entre outras formas de investir em ouro e prata, ele prefere comprar os metais diretamente no “moedas reais de ouro ou prata” e não em ETFs.

