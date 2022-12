OPEP + suspende os planos de produção de petróleo – CMIO

A aliança de energia optou contra novos cortes de produção em meio às sanções ocidentais à Rússia

A aliança OPEP+ das principais nações produtoras de petróleo, liderada pela Rússia e Arábia Saudita, decidiu manter a produção nos níveis atuais, de acordo com um comunicado publicado em seu site.

Analistas dizem que o grupo está suspendendo seus planos de produção enquanto avalia o impacto das últimas sanções ocidentais sobre Moscou.

O embargo da UE ao petróleo bruto transoceânico russo e o preço máximo acordado na semana passada pela UE, os países do G7 e a Austrália entraram em vigor em 5 de dezembro. $ 60 por barril e proíbe empresas de países que concordaram com o esquema de fornecer corretagem, remessa, seguro e outros serviços para remessas vendidas acima desse limite.

A Rússia, que repetidamente alertou que não venderia seu petróleo abaixo do preço máximo, disse na segunda-feira que estava preparando uma resposta.

“Uma decisão [on retaliatory measures] está sendo preparado… Uma coisa é clara – não reconheceremos nenhum limite de preço”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Há preocupações de que a Rússia possa cortar a produção de petróleo em resposta ao embargo e ao teto de preço. Isso teria um impacto significativo nos suprimentos globais e nos planos de produção subsequentes da OPEP+.













Possíveis interrupções no fornecimento também podem levar ao aumento dos preços. Os preços globais do petróleo dispararam na manhã desta segunda-feira, com o petróleo Brent de referência internacional ganhando mais de 2,6% por volta das 13:00 GMT, sendo negociado a mais de US$ 87,80 por barril.

A incerteza sobre a demanda chinesa também influenciou a decisão da Opep, dizem os especialistas, já que o maior consumidor de petróleo do mundo ainda está lutando com as consequências da última onda de bloqueios em meio a surtos recorrentes de Covid-19.

Nenhum novo corte ou aumento foi anunciado na segunda-feira, com a próxima reunião da OPEP+ marcada para 4 de junho de 2023. O grupo, no entanto, observou que pode se reunir novamente nesse ínterim e “tomar medidas adicionais imediatas para lidar com a evolução do mercado” se necessário.

