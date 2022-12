Pentágono pode ficar sem dinheiro para a Ucrânia – Politico — CMIO

Kiev poderia ficar sem novos projéteis americanos e obuses aprimorados se o Congresso não chegar a um acordo orçamentário

Um corte iminente nas dotações do Pentágono pode prejudicar a ajuda militar dos EUA à Ucrânia, incluindo artilharia e munição, informou a revista Politico no sábado, citando documentos internos do Departamento de Defesa e funcionários familiarizados com o assunto.

O Congresso tem até 16 de dezembro para aprovar um projeto de lei temporário de defesa, conhecido como resolução contínua, ou CR, enquanto republicanos e democratas debatem as apropriações. No entanto, a resolução reduziria o financiamento do Pentágono em US$ 29 bilhões, ou 3,7%, em comparação com o que a Casa Branca solicitou para o ano fiscal de 2023, segundo o relatório. Isso significa que o Departamento de Defesa teria que interromper projetos-chave, incluindo a ajuda a Kiev durante o conflito com a Rússia.

Michael McCord, diretor financeiro do Pentágono, foi citado como tendo dito no sábado que os EUA teriam problemas para enviar novas munições para a Ucrânia, já que os fundos marcados por Kiev acabariam na primavera.

A Ucrânia está em uma luta cinética, e nós somos o ajudante número 1 deles… Se eles ficarem sem munição, eles estarão em uma situação ruim.

Foi dito que a redução nos gastos também poderia atrasar melhorias para vários sistemas de armas importantes, como o obus M777, que está sendo fornecido pelos EUA às tropas ucranianas.













Outras deficiências potenciais descritas nos documentos citados pelo Politico incluem atrasos na aquisição de bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear B-21 Raider e submarinos de mísseis balísticos movidos a energia nuclear da classe Columbia.

O relatório foi divulgado depois que funcionários do Pentágono alertaram o Congresso de que uma restrição ao financiamento seria mais prejudicial desta vez devido às altas taxas de inflação. “O que é único neste ano é que a inflação está ocorrendo e é um tanto imprevisível, e um CR prende você ao nível de financiamento do ano anterior quando os preços estão aumentando”, disse. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, disse ao Senado em maio.

No mês passado, a Casa Branca solicitou que o Congresso aprovasse cerca de US$ 37,7 bilhões em ajuda militar e humanitária adicional à Ucrânia. Se aprovado, elevaria o montante total de fundos que o Congresso destinou para a Ucrânia para mais de US$ 100 bilhões em menos de um ano.