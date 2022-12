Irã abole a polícia moral – CMIO

O país foi dominado por protestos violentos após a morte de uma mulher que supostamente usava um hijab “impróprio”

O Irã dissolveu sua polícia de moralidade, confirmou Mohammad Jafar Montazeri, procurador-geral do país, no sábado. Isso ocorre quando o país está envolvido em semanas de violentos protestos antigovernamentais pela morte de uma jovem detida pela força.

Montazeri disse que enquanto a instituição estiver abolida, as autoridades “continuar a monitorar as ações comportamentais no nível da comunidade.”

Na quinta-feira, o procurador-geral afirmou que as autoridades iranianas estavam revisando se precisavam mudar a lei que exige que as mulheres cubram suas cabeças.













A polícia da moralidade foi criada em 2005 para controlar como as pessoas cumprem as regras islâmicas em relação a suas roupas e comportamento. Foi sancionado pela UE, EUA e Reino Unido pela morte de uma mulher de 22 anos chamada Mahsa Amini, que foi presa por supostamente usar um “impróprio” hijab e morreu horas depois.

O Irã tem visto semanas de protestos violentos que eclodiram em meados de setembro sobre a morte de Amini. Enquanto as autoridades iranianas afirmam que ela morreu de uma condição médica pré-existente, sua família insiste que ela foi espancada até a morte enquanto estava sob custódia.

De acordo com dados divulgados pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, os distúrbios já mataram mais de 200 pessoas. No início desta semana, o brigadeiro-general Amirali Hajizadeh, que serve no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, colocou o número total de mortos durante os distúrbios em “mais de 300 pessoas.”

As autoridades iranianas acusaram jogadores estrangeiros, especialmente os EUA e Israel, de incitar a violência e tentar desestabilizar o país.