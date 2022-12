Trump emite declaração sobre arquivos do Twitter de Hunter Biden – CMIO

A recente divulgação de arquivos internos do Twitter mostra conluio entre o Partido Democrata dos EUA e empresas de tecnologia durante a eleição presidencial de 2020, disse o ex-presidente Donald Trump no sábado.

A declaração veio depois que o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, e o jornalista Matt Taibbi publicaram documentos detalhando como os ex-executivos da plataforma deliberaram sobre suprimir a história do New York Post de 2020 sobre o laptop de Hunter Biden. Seu pai, Joe Biden, ainda era candidato à presidência quando a história estourou. A equipe do Twitter alegou na época que a história, publicada três semanas antes da eleição, violava sua política de ‘materiais hackeados’.

“Então, com a revelação de FRAUDE E ENGANAÇÃO MASSIVA E AMPLA em trabalhar em estreita colaboração com grandes empresas de tecnologia, o DNC e o Partido Democrata, você joga fora os resultados das eleições presidenciais de 2020 e declara o VENCEDOR DIREITO, ou você tem um NOVA ELEIÇÃO?” Trump escreveu nas redes sociais.

“Uma fraude maciça desse tipo e magnitude permite a extinção de todas as regras, regulamentos e artigos, mesmo aqueles encontrados na Constituição”, acrescentou o ex-presidente, argumentando que os redatores originais da Constituição “não toleraria eleições falsas e fraudulentas!”













Em um post separado, Trump, que anunciou sua intenção de buscar um segundo mandato em 2024, escreveu: “Fraude sem precedentes requer cura sem precedentes!” Ele também repetiu sua afirmação de longa data de que a eleição de 2020 “foi manipulado e roubado por uma combinação de democratas, Big Tech, ‘aplicação da lei’ e outros maus atores.” Trump afirmou que a vitória foi roubada dele mesmo depois que seus processos pós-eleitorais falharam nos tribunais.

A Casa Branca divulgou um comunicado no sábado acusando Trump de tentar minar a Constituição. “Atacar a Constituição e tudo o que ela representa é um anátema para a alma de nossa nação e deve ser condenado universalmente”, disse. disse o vice-secretário de imprensa, Andrew Bates. “Você não pode apenas amar a América quando você ganha.”

No mês passado, os republicanos recuperaram o controle da Câmara dos Representantes por apenas uma pequena margem e não conseguiram retomar o Senado nas eleições de meio de mandato. Trump alegou que problemas com máquinas de votação e esperas mais longas para contagem de votos em alguns estados também eram sinais de fraude.