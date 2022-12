Milhares protestam em Roma contra armar a Ucrânia (VÍDEO) — CMIO

Sindicalistas e esquerdistas marcharam depois que o novo governo prometeu mais armas para Kiev no próximo ano

Manifestantes de esquerda foram às ruas em Roma no sábado, exigindo salários mais altos e condenando o governo italiano por renovar um decreto que permite o envio de armas para a Ucrânia até 2024.

Organizado pelo sindicato italiano USB e apoiado por várias facções políticas de esquerda, o protesto reuniu milhares de pessoas na Piazza della Repubblica e marcharam atrás de uma faixa com os dizeres “armas abaixadas, salários em alta”.

Protestos em grande escala contra o fornecimento de armas à Ucrânia ocorreram em Roma. A marcha de protesto foi organizada por sindicatos nacionais. Os manifestantes não estão satisfeitos com a situação econômica do país. Os manifestantes exigem salários mais altos. pic.twitter.com/nIZaxv4ED4 — Natalia Gabriella Dominica (@Natalia96058112) 4 de dezembro de 2022

‼️Hoy estaba viendo las noticias en el Canal 1 de España y estas Noticias no muestran. ¡¡¡Y sin embargo hay manifestaciones en toda Europa!!! 🇮🇹 Na Itália, os sindicatos nacionais organizam uma marcha de protesto em Roma contra o fornecimento de armas à Ucrânia.👇 pic.twitter.com/JpYQEG2qxe — ANGELIKA DIMON (@angelika_dimon) 4 de dezembro de 2022

“O governo Meloni está nos arrastando cada vez mais para uma espiral de guerra com resultados imprevisíveis”, disse. o USB escreveu antes do protesto. “A Itália é evidentemente um país beligerante e ativo no conflito, apesar de a grande maioria da população ser contra a guerra e o consequente aumento acentuado dos gastos militares.”

A nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, emitiu um decreto na quinta-feira permitindo que seu gabinete continue enviando armas para a Ucrânia até o final de 2023 sem buscar a aprovação formal do parlamento. Seu antecessor, Mario Draghi, era um firme defensor de Kiev e perdeu o poder depois que um desentendimento sobre remessas de armas dividiu o maior partido de seu governo de coalizão, o Movimento Cinco Estrelas.

O público italiano também está dividido, com 49% se opondo ao envio de armas para Kiev e 38% a favor, de acordo com uma pesquisa realizada pela EuroWeek News no mês passado. Além disso, 49% dos italianos acreditam que a Ucrânia precisa fazer concessões à Rússia no conflito em curso para acelerar o processo de paz, enquanto apenas 36% querem que Kiev continue lutando.

No mês passado, outra manifestação em Roma pedindo um acordo de paz para acabar com o conflito ucraniano atraiu 100.000 pessoas, disseram os organizadores.