10.000 soldados cercam a cidade na repressão de gangues – CMIO

As autoridades de El Salvador cercaram a cidade de Soyapango com 10.000 policiais e soldados em uma ampla repressão à violência das gangues, anunciou o presidente Nayib Bukele no domingo. A operação, que surge em resposta a um surto de violência no início deste ano, já resultou na detenção de 12 pessoas, segundo o ministro da Justiça do país.

“A partir deste momento, o município de Soyapango está totalmente cercado”, escreveu Bukele no Twitter, acompanhando suas palavras com um vídeo mostrando um grande número de militares se mobilizando. “As equipes de extração da polícia e do exército têm a tarefa de libertar todos os membros da gangue que ainda estão lá, um por um.,” ele adicionou.

O presidente enfatizou que os cidadãos comuns “não tem nada a temer” da repressão. Mais de 58.000 pessoas foram presas pelas autoridades desde março, quando Bukele anunciou estado de emergência que permitia à polícia prender suspeitos sem mandados.

Bukele defendeu as medidas de emergência argumentando que eram necessárias porque a violência havia chegado a tal ponto que as gangues eram responsabilizadas por 62 assassinatos em um único dia em um país de apenas 6,5 milhões de habitantes.













O estado de emergência foi prorrogado em julho, aprovado por esmagadora maioria na Assembleia Legislativa, que é controlada por aliados do presidente. As sentenças para membros de gangues também são mais severas sob as medidas de emergência.

A repressão desta semana em Soyapango é a primeira demonstração da operação ‘Extração’ de Bukele, a última fase do programa de seu governo para recuperar o controle das cidades de El Salvador das mãos das gangues. A polícia está usando equipamentos de vigilância de alta tecnologia e examinando os documentos de identidade de qualquer pessoa que tente entrar ou sair, na esperança de impedir que membros de gangues escapem e se reagrupem em outro lugar.

Alguns grupos pró-ocidentais de direitos humanos reclamaram que o estado de emergência leva a prisões indiscriminadas, já que El Salvador ultrapassou os Estados Unidos por ter a maior população prisional per capita do mundo. No entanto, Bukele insiste que 95% dos salvadorenhos apoiam a repressão, pois ela tornou suas comunidades mais seguras.