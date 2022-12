UE deve ‘agir’ contra os EUA – von der Leyen – CMIO

O plano de investimento de Joe Biden pode ameaçar a indústria do bloco, disse o chefe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou no domingo que, para poder competir com a indústria verde subsidiada pelo governo dos EUA, a UE deve “tome uma atitude” e intensificar os auxílios estatais às suas próprias empresas.

Assinada pelo presidente Joe Biden em agosto, a Lei de Redução da Inflação (IRA) é – apesar do nome – um pacote de gastos de US$ 738 bilhões que aloca US$ 391 bilhões para energia verde e projetos industriais favoráveis ​​ao clima, incluindo US$ 270 bilhões em incentivos fiscais. Inicialmente elogiado pelos liberais de ambos os lados do Atlântico, von der Leyen agora vê o ato como uma ameaça à indústria da Europa.

A provisão do IRA de isenções fiscais para consumidores que compram produtos americanos e fabricantes que produzem esses produtos nos EUA pode "levam à concorrência desleal, podem fechar mercados e, assim, fragmentar cadeias de suprimentos críticas", ela disse a uma reunião de estudantes na cidade belga de Bruges.













Com esses incentivos, por um lado, e as lutas da UE com os gargalos da cadeia de suprimentos e os custos recordes de energia, por outro, o IRA pode colocar a indústria européia em desvantagem, ela continuou.

Competição entre EUA e UE “deve respeitar um campo de jogo nivelado,” ela declarou. “Devemos agir para reequilibrar o campo de jogo, onde o IRA e outras medidas criam distorções.”

Para esse fim, von der Leyen disse que a UE deve aumentar a ajuda estatal às suas próprias indústrias e investir em energia renovável, enquanto pressiona os EUA para “abordar alguns dos aspectos mais preocupantes” do IRA. No domingo, o chefe do comitê de comércio do Parlamento Europeu, Bernd Lange, disse que pressionar os EUA a reescrever a lei é uma perda de tempo e que a UE deveria apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio.

Enquanto von der Leyen culpou a crise de energia em toda a Europa na operação militar da Rússia na Ucrânia, as próprias sanções da UE a Moscou impediram o trabalho de reparo crítico ao longo das linhas de gás Rússia-UE antes que as entregas fossem reduzidas.

Além disso, o bloco avançou com a imposição de um teto de preço para o petróleo russo no sábado. No mesmo dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou não planeja reconhecer a medida. Ele acrescentou que o governo está atualmente realizando uma revisão da situação.