Musk emite alerta sobre seu ‘suicídio’ – CMIO

O bilionário fez a declaração em meio à divulgação de arquivos do Twitter sobre o filho de Joe Biden

O proprietário do Twitter, Elon Musk, confirmou no sábado que sim “não tem pensamentos suicidas.” O empresário fez as observações enquanto expunha os detalhes de como a plataforma de mídia social reprimiu a disseminação da história do laptop Hunter Biden antes das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos.

“Se eu cometi suicídio, não é real”, afirmou Musk durante uma transmissão ao vivo intitulada “Elon Musk junta-se a nós novamente ao vivo – #TwitterFilesLive Coverage.”

O título refere-se ao “Arquivos do Twitter”, o nome que Musk deu às comunicações outrora privadas entre os ex-executivos da plataforma durante a eleição de 2020.













Musk havia alertado seus seguidores de que os arquivos que mostravam a supressão do Twitter da história do ‘laptop do Inferno’ de Hunter Biden seriam revelados durante o evento, e centenas de milhares estavam sintonizados para ouvir o que o novo proprietário da plataforma tinha a dizer sobre o tratamento de seus predecessores. do escândalo.

Com a ajuda do jornalista Matt Taibbi, Musk publicou documentos internos detalhando como executivos do Twitter conspiraram com agências do governo dos EUA para anular notícias sobre um laptop pertencente a Hunter Biden, filho do então candidato à presidência Joe Biden. O dispositivo apareceu em uma oficina de Delaware repleta de e-mails incriminadores.

Três semanas antes da eleição, o New York Post divulgou uma reportagem sobre arquivos recuperados do laptop. A denúncia incluía e-mails sobre os negócios da família Biden na Ucrânia, entre outros assuntos.

O Twitter suspendeu a conta do New York Post na época e proibiu os usuários de compartilhar links para a história, argumentando que isso violava sua polêmica “materiais hackeados” política.

A transmissão ao vivo do Twitter Spaces não foi a primeira vez que Musk brincou sobre sua morte potencialmente prematura. Em maio, ele disse aos seguidores que “foi bom te conhecer” caso ele fosse “morrer em circunstâncias misteriosas.”

Os comentários do bilionário em “pensamentos suicidas” foram vistos por alguns como uma reação à morte repentina e inesperada do pioneiro do antivírus e multimilionário John McAfee, que morreu em uma prisão espanhola no ano passado depois de afirmar da mesma forma que não era suicida e que, se aparecesse morto, seria um questão de jogo sujo.