A UE precisa evitar que o “suicídio” se arraste ainda mais fundo no conflito, diz Nicolas Dupont-Aignan

A França deve atuar como mediadora entre a Ucrânia e a Rússia, em vez de impor sanções a Moscou e enviar armas a Kiev, disse o legislador e ex-candidato presidencial Nicolas Dupont-Aignan.

Ele também criticou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e exortou a Europa a evitar ficar atolada no conflito.

“A França… deveria se distanciar e assumir o papel de árbitro. Porque o objetivo de Zelensky não é mais defender a Ucrânia, mas ser um instrumento de destruição da Rússia, sacrificando seu povo”. Dupont-Aignan, fundador e líder do partido de direita Debout la France (A França surge), em entrevista a várias organizações de notícias francesas no domingo.

“Este é o momento de fazer as pazes, de encontrar um meio-termo entre os dois lados e acalmar Zelensky”, disse. disse o político, acrescentando que é “hora de evitar o suicídio da Europa.”

Não estou legitimando a agressão russa. Estou simplesmente dizendo que hoje as duas forças estão se esgotando e a Europa está afundando junto com elas.

Dupont-Aignan argumentou que é da França “dever” para “defender a soberania da Ucrânia”, mas insistiu que Paris deveria “parada absoluta” impondo sanções econômicas à Rússia e entregando armas à Ucrânia – acrescentando que isso deveria ser feito “em troca de um cessar-fogo, e devemos chegar à mesa de negociações.”













A França, juntamente com muitos outros países ocidentais, tem fornecido armas pesadas a Kiev, incluindo obuseiros Caesar e armas antitanque MILAN. O país também impôs amplas restrições econômicas a Moscou.

O presidente Emmanuel Macron disse no sábado que os estados membros da OTAN podem ter a oferecer “garantias de segurança” para a Rússia quando Moscou e Kiev retomarem as negociações. As negociações de paz efetivamente foram interrompidas no final de março, com a Rússia acusando a Ucrânia de atrasar o processo.

Desde então, Zelensky disse que Kiev está pronta para retomar as negociações se “A integridade territorial da Ucrânia foi restaurada.” O Kremlin disse que essas pré-condições são inaceitáveis ​​porque quatro ex-territórios ucranianos se tornaram partes da Rússia após referendos no final de setembro.