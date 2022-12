Laboratório chinês financiado pelos EUA para operações de inteligência – denunciante – CMIO

A transferência de tecnologia da América para a China resultou na pandemia de Covid-19, afirma um ex-executivo da EcoHealth Alliance

A biopesquisa financiada pelos EUA em solo estrangeiro parece ser um “operação de inteligência gigante” para avaliar as capacidades de guerra biológica, de acordo com um denunciante. Coletar e mexer com coronavírus de morcego na China acabou resultando na liberação acidental de SARS-CoV-2, a infecção que causa o Covid-19, acredita ele.

O Dr. Andrew Huff já trabalhou como vice-presidente da EcoHealth Alliance, uma ONG envolvida em canalizar dólares dos contribuintes americanos para projetos de biopesquisa em todo o mundo. Um deles, conduzido no Instituto de Virologia de Wuhan (WIV), foi a origem da pandemia de Covid-19, e Pequim e Washington estiveram envolvidos em um encobrimento maciço, afirmou. No sábado, o tablóide britânico The Sun noticiou as alegações, que Huff detalhou em um próximo livro.

Segundo suas revelações, em 2009, a EcoHealth Alliance lançou um programa chamado PREDICT. Financiado pela agência de ajuda estrangeira USAID, visava coletar amostras de doenças potencialmente prejudiciais em todo o mundo, ostensivamente para preparar a humanidade para possíveis surtos. O laboratório de Wuhan foi um dos parceiros estrangeiros do programa, estudando coronavírus em morcegos, disse Huff.

De acordo com o denunciante, que tem experiência em avaliação de ameaças de armas biológicas para os militares dos EUA, o programa PREDICT não estava coletando os dados que deveria, mas parecia ser uma operação de inteligência para avaliar as capacidades de biolabs estrangeiros.













Huff também esteve envolvido na avaliação de uma proposta de financiamento de 2014 para pesquisa de ganho de função no WIV. O trabalho foi financiado através da EcoHealth Alliance pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH). Ganho de função é a modificação de patógenos para melhorá-los de várias maneiras potenciais, incluindo a transmissibilidade. A lógica é que os cientistas podem estudar novas cepas e encontrar maneiras de detê-las antes que adaptações semelhantes surjam naturalmente.

“EcoHealth Alliance … foi responsável pelo desenvolvimento do agente SARS-CoV-2 durante meu emprego na organização,” Huff alegou. Ele acredita que o vírus foi criado no laboratório de Wuhan com tecnologias recebidas dos EUA e vazou acidentalmente para a população em geral.

“Pode-se argumentar razoavelmente que a EcoHealth Alliance preparou o fracasso da China”, disse ele, alegando que o instituto chinês sofria de falta de pessoal qualificado e que os funcionários do governo dos EUA estavam bem cientes disso.

A teoria do ‘vazamento de laboratório’ – que o coronavírus vazou de um laboratório chinês – foi popularizada pelo então presidente dos EUA, Donald Trump, que fez a alegação em meio a uma guerra comercial com a China. As principais organizações de mídia e plataformas de tecnologia dos EUA inicialmente rotularam isso como ‘desinformação’ e tentaram suprimir a teoria do discurso público.

A Organização Mundial da Saúde investigou as origens do Covid-19 e concluiu que a evolução natural era a explicação mais provável. Pequim também diz que a transmissão acidental de animais para humanos é a teoria mais plausível, criticando as alegações de ‘vazamento de laboratório’ como ‘mentiras’.