O que significa para a Rússia o “teto de preço do petróleo” do Ocidente e como Moscou responderá? — CMIO

Após meses de idas e vindas, o esquema finalmente começa, pois permanecem dúvidas sobre como funcionará na prática.

Segunda-feira é o Dia D para a tentativa do Ocidente de colocar um teto de preço nas exportações russas de petróleo. Ao aumentar a pressão sobre Moscou, os EUA e seus aliados usarão sua considerável experiência de restrições contra o Irã. Teerã continua sobrevivendo sob as sanções, embora tenha sofrido perdas. Não há dúvida de que a Rússia também manterá formas eficientes de fornecer seu petróleo aos mercados estrangeiros. No entanto, como no caso do Irã, as sanções aumentarão o custo dessas exportações.

Um limite de preço para o petróleo russo foi discutido por vários meses. A ideia foi anunciada no início de setembro em um comunicado dos ministros das Finanças do G7. Sua essência era proibir o transporte marítimo de petróleo e derivados russos quando o preço do contrato excedesse um nível de preço predeterminado. Junto com o transporte, existem serviços relacionados, como seguros, financiamentos e serviços de corretagem. Uma ‘coalizão de limite de preço’ foi formada, que, juntamente com os membros do G7, incluiu a Austrália e os estados membros da UE.

Washington, Londres e Bruxelas já desenvolveram mecanismos legais para as novas restrições. Na segunda-feira, eles entram em vigor e, em fevereiro, devem ser aplicados aos derivados de petróleo. Os iniciadores das sanções esperam tentativas de contorná-las e têm tentado fechar possíveis brechas com antecedência. Que tipo de soluções alternativas os países ocidentais esperam e quais são as chances de imporem um teto de preço a outros estados?

O limite de preço do petróleo é um tipo de sanção relativamente novo e fora do padrão. O tipo mais comum de embargo são as restrições às exportações e importações, bem como as sanções de bloqueio. Este último implica a proibição de quaisquer transações financeiras com indivíduos ou organizações designadas como pessoas bloqueadas. A indústria petrolífera russa já enfrentou uma ampla gama de restrições de exportação e importação. Os EUA, UE, Reino Unido e vários outros países introduziram ou estão gradualmente introduzindo proibições no fornecimento de petróleo e derivados da Rússia. Eles bloquearam amplamente o fornecimento de equipamentos para o setor doméstico de energia. Mesmo antes do conflito na Ucrânia, várias grandes empresas petrolíferas russas estavam sujeitas a restrições setoriais na forma de proibição de empréstimos de longo prazo e bloqueio de entregas para projetos individuais. Acabou sendo mais difícil impor o último tipo. Vários altos executivos e principais acionistas de ativos de petróleo russos foram incluídos nas listas de pessoas bloqueadas. No entanto, o Ocidente não se atreveu a cercar as próprias empresas – a Rússia é um grande fornecedor de petróleo para o mercado mundial. Proibir as transações financeiras de fornecedores russos levaria ao pânico do mercado e a um aumento astronômico dos preços. Assim, é o dano colateral que tem sido a única coisa que impede o Ocidente de bloquear as companhias petrolíferas russas.













Um teto de preço foi proposto como uma medida mais branda. Os EUA e seus parceiros apostam no fato de empresas ocidentais controlarem volumes significativos de transporte e seguros. Eles também estão apostando no domínio do dólar americano nos mercados financeiros globais. Os produtores russos estão sendo levados a uma situação em que terão que vender petróleo dentro do limite de preço ou simplesmente não serão entregues. Além disso, essa carga não terá seguro e as transações financeiras envolvendo bancos da ‘coalizão de limiar’ se tornarão impossíveis. Moscou já ameaçou interromper o fornecimento aos países que seguirem em frente e implementarem as decisões da ‘coalizão’. Mas esses países desistiram em grande parte do petróleo russo de qualquer maneira. Índia, China e outros estados amigos podem não participar, mas as transportadoras ocidentais não entregarão petróleo russo a eles.

Os iniciadores das sanções esperam que vários esquemas sejam tentados para contornar as novas medidas. A primeira é a observância formal do limite de preço, mas manipulações com o preço do transporte ou outros serviços relacionados. O Tesouro dos EUA está alertando as operadoras, seguradoras, banqueiros e outros participantes do mercado com antecedência de que taxas comercialmente irracionais serão consideradas um sinal de que o regime de limite de preço está sendo violado. O conceito de justificativa comercial não foi divulgado, mas o sinal foi enviado.

Outra possível opção de evasão é a distorção da documentação, que pode ocorrer tanto do lado do fornecedor quanto ser resultado de conluio entre o fornecedor e a transportadora. Nesse caso, os transportadores são instruídos a guardar toda a documentação das transações por cinco anos, e os fornecedores de seguros e outros serviços devem ter cláusula contratual de que o petróleo transportado está abaixo do limite de preço. Esses arquivos em si não protegem contra violação, mas permitem que um regulador suspeito verifique rapidamente o histórico das transações. As empresas podem sair relativamente levianamente por violações não intencionais, mas a evasão deliberada está repleta de processos criminais. Outra maneira de contornar isso é misturar óleo russo com óleo de origem diferente. Até o momento, não foram definidos critérios claros para tais proporções, embora o Tesouro norte-americano peça cautela nessas transações. Ao determinar este parâmetro, a UE pode levar em consideração os esclarecimentos da Comissão Europeia sobre misturas sujeitas a restrições de importação.

A experiência da prática de aplicação da lei nos EUA mostra que haverá violações do regime de sanções, e os reguladores americanos desenvolveram mecanismos para detectá-las. A UE e o Reino Unido têm menos experiência, embora isso não exclua que os infratores sejam ativamente processados. No entanto, os métodos de evasão indicados ainda parecem ser uma espécie de ‘negócio de macaco’ que não resolverá sistematicamente o problema para a Rússia. Em Moscou, passos muito mais ambiciosos podem ser desenvolvidos.













A medida mais óbvia é construir a própria frota de petroleiros da Rússia. Relatos de tais medidas apareceram na mídia internacional, embora seja difícil fazer estimativas confiáveis. Além disso, os EUA, a UE e outros colaboradores ainda têm os meios para neutralizar isso. Eles podem simplesmente adicionar petroleiros russos às listas de navios bloqueados. Isso prejudicaria significativamente sua capacidade de ser atendido em portos estrangeiros. Sanções secundárias e multas americanas são temidas mesmo em países amigos. As medidas secundárias dos EUA sendo usadas contra o navio-tanque chinês COSCO e algumas outras empresas pelo suposto transporte de petróleo iraniano em 2019 podem servir como um aviso. A UE também forneceu um mecanismo para punir os navios que transportam petróleo russo acima do preço máximo. Os navios que violarem o mecanismo terão seus serviços financeiros, de seguros e outros negados na jurisdição da UE. A redacção do n.º 7 do artigo 3.º n do Regulamento n.º 833/2014 do Conselho da UE sugere que a medida se aplica a qualquer navio, independentemente do país de origem.

Problemas semelhantes também podem surgir quando uma companhia de seguros russa é criada para atender embarques de petróleo a granel, ou se uma companhia de um país amigo estiver envolvida. Aqui, os EUA e seus aliados também têm em mãos o instrumento das sanções secundárias. O mesmo vale para transações financeiras. As operações nas moedas dos estados iniciantes serão bloqueadas. Aqui, novamente, a questão das liquidações em moedas nacionais vem à tona. A grande questão é se os bancos em países amigos correrão o risco das mesmas sanções secundárias para transações acima do limite de preço. Os mecanismos legais para tais penalidades ainda não foram definidos. No entanto, eles podem aparecer a qualquer momento, ou os países iniciadores, principalmente os EUA, podem fornecer uma explicação de como as normas existentes podem ser aplicadas ao limite de preço. Isso aconteceu recentemente com explicações sobre possíveis sanções pelo uso do sistema de pagamento Mir no interesse de pessoas bloqueadas.

O ponto principal é que a ‘coalizão de limiar’ não precisa buscar a entrada de mais países em suas fileiras. Basta ameaçar outras pessoas com sanções secundárias ou medidas coercitivas por violações, ou simplesmente bloquear serviços de seguros ou transações financeiras que passam por seguradoras e bancos ocidentais em violação das normas prescritas.

Ao aumentar a pressão sobre Moscou, os EUA e seus aliados usarão sua considerável experiência de restrições contra o Irã. Teerã continua sobrevivendo sob as sanções, embora tenha sofrido perdas. Não há dúvida de que a Rússia também manterá formas eficientes de fornecer seu petróleo aos mercados estrangeiros. No entanto, como no caso do Irã, as sanções aumentarão o custo dessas exportações.