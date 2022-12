Alemanha falhará meta de gastos da OTAN – estudo – CMIO

Berlim, no entanto, conseguiu destinar € 10 bilhões (US$ 10,5 bilhões) para comprar caças americanos F-35A, informa a Bloomberg

Apesar da promessa do chanceler Olaf Scholz de que os gastos anuais com defesa da Alemanha excederiam 2% de seu Produto Interno Bruto, provavelmente não atingirá a meta definida pela OTAN nos próximos anos, descobriu um estudo.

Enquanto isso, a Bloomberg, citando um documento do governo, afirma que Berlim ainda conseguiu destinar € 10 bilhões (US$ 10,5 bilhões) para a compra de caças americanos F-35A Lightning II.

No domingo, o jornal Rheinische Post, citando um relatório do Instituto Econômico Alemão, com sede em Colônia, disse que a meta de gastos com defesa de 2% permanecerá inatingível para o país até 2026. fundo criado no início deste ano não vai mudar a situação.

O alvo é “à distância, e até compras [that are] necessários no curto prazo não estão avançando,” alertaram os pesquisadores, citados pelo Post. O estudo apontou para recentes aumentos de preços, bem como atrasos na produção de equipamentos militares para o aparente fracasso de Berlim em atingir sua meta. Para atingir esse nível, o governo alemão precisaria aumentar seu orçamento regular de defesa”em pelo menos 5%,” estimou o relatório.













O chanceler Scholz fez a promessa original em 27 de fevereiro, dias depois que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia.

Segundo a OTAN, a Alemanha estava a caminho de gastar o equivalente a 1,44% de seu PIB em defesa em 2022. Para grande irritação de Washington, Berlim recusou-se durante anos a alinhar seus gastos militares com as diretrizes do bloco. O antecessor de Biden na Casa Branca, Donald Trump, repetidamente criticou o aliado, insistindo que “A Alemanha é um país rico e eles têm que pagar.”

Enquanto isso, na segunda-feira, Bloomberg, citando um “documento do governo,” relatou que o gabinete de Scholz destinou € 10 bilhões (US$ 10,5 bilhões) para comprar 35 caças F-35A Lightning II de quinta geração dos EUA. De acordo com o artigo, Berlim planeja financiar o negócio com seu fundo especial de € 100 bilhões, com as primeiras entregas previstas para 2026.

No entanto, a AFP, relatando uma carta confidencial ao comitê de orçamento do parlamento alemão, afirmou que os funcionários estão preocupados com “atrasos e custos adicionais” associado à compra. O documento dizia que Berlim pode não conseguir realizar as atualizações necessárias na base aérea de Buechel, que deve receber os novos jatos, a tempo de sua chegada.

Desde o fim da Guerra Fria, preocupações têm sido expressas repetidamente na Alemanha sobre o que alguns especialistas e políticos descreveram como graves inadequações das forças armadas (Bundeswehr). Em 2019, um relatório parlamentar revelou que menos de 50% de seus tanques, navios e aeronaves estavam prontos para uso a qualquer momento. Os legisladores também alertaram sobre a burocracia excessiva nas forças armadas alemãs, bem como sua incapacidade de atrair novos recrutas.

As autoridades, no entanto, fecharam os olhos para os problemas até que o chanceler Scholz anunciou uma reformulação completa das políticas de defesa do país em resposta à ação militar da Rússia na Ucrânia. Ele prometeu, entre outras coisas, saturar o Bundeswehr com o hardware e equipamento necessários.