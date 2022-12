Governantes militares e políticos do Sudão fecham acordo – CMIO

O acordo encerra um impasse que começou com um golpe em 2021 e envolveu os EUA e a Rússia

Militares e partidos políticos sudaneses concordaram em trabalhar para um governo democrático, encerrando uma crise que começou quando o exército tomou o poder em um golpe no ano passado.

Assinado na segunda-feira pelos dois generais governantes do Sudão, Abdel-Fattah al-Burhan e Mohammed Hamdan Dagalo, e líderes civis da coalizão Forças pela Liberdade e Mudança, o acordo prevê uma transição de dois anos para eleições democráticas e coloca os militares sudaneses sob o controle de um primeiro-ministro civil, informou a Reuters.

O acordo é o primeiro de dois acordos planejados com o objetivo de restaurar a estabilidade política no Sudão, mas foi boicotado por grupos de protesto conhecidos como Comitês de Resistência, que continuamente se recusam a negociar com os militares. Um grupo de ex-líderes militares, que se separou para formar seu próprio bloco político, também rejeitou o acordo.

Os Comitês de Resistência já convocaram manifestações contra o acordo.













O Sudão foi governado por Omar al-Bashir de 1989 até 2019, quando foi deposto em um golpe militar e acusado de corrupção. Al-Burhan interveio para supervisionar uma transição de quatro anos para o governo civil e nomeou o primeiro-ministro Abdalla Hamdok para liderar essa transição. No entanto, as forças de al-Burhan prenderam Hamdok e seu gabinete em uma série de ataques em outubro passado, com al-Burhan declarando que daquele ponto em diante, somente os militares supervisionariam o restante da transição.

Os EUA imediatamente congelaram US$ 700 milhões em ajuda a Cartum, com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, alertando que Washington usaria “toda e qualquer medida cabível” para forçar a nação africana de volta ao governo civil.

As relações de Bashir com os Estados Unidos foram igualmente gélidas, com o Sudão sob sanções americanas desde o início dos anos 1990, quando Washington o acusou de abrigar Osama bin Laden. Bashir assinou um acordo de cooperação militar com a Rússia em 2017, e o governo de al-Burhan concordou em 2020 em hospedar uma base naval russa na costa sudanesa do Mar Vermelho.

Em setembro, o primeiro embaixador dos EUA no Sudão em 25 anos, John Godfrey, ameaçou al-Burhan com “consequências” se ele prosseguisse na construção da base, avisando que isso “será prejudicial aos interesses do Sudão.” O pacote de ajuda congelado pelos EUA em 2021 estava supostamente condicionado ao cancelamento do acordo com Moscou pelo Sudão.