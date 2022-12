A candidatura de Helsinque para se juntar ao bloco militar liderado pelos EUA ainda está pendente de ratificação por todos os seus membros

O governo finlandês apresentou um projeto de lei sobre a adesão à OTAN para aprovação parlamentar. Enquanto Helsinque dava mais um passo para se tornar um membro de pleno direito do bloco liderado pelos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, insistiu que o país não havia pedido à OTAN para posicionar armas nucleares em seu território.

Comentando a ação do governo em uma coletiva de imprensa, Haavisto a descreveu como “um momento histórico”. “Acho que todo mundo estava tremendo um pouco por dentro”, ele acrescentou, referindo-se à reunião extraordinária do gabinete sobre o assunto.

A proposta pede aos legisladores que aprovem, entre outras coisas, o Tratado do Atlântico Norte, que serve como estrutura legal para a OTAN. Ele também descreve as principais consequências da adesão da Finlândia, incluindo seu compromisso futuro de cumprir o Artigo 5, uma cláusula que estipula que um ataque a um membro é um ataque a todo o bloco.

A iniciativa também diz que a adesão à OTAN “não seria um problema para a soberania e participação da Finlândia na cooperação internacional,” acrescentando que “não constituiria uma transferência significativa de competência para uma organização internacional.”

A Finlândia pode se tornar um membro de pleno direito da OTAN somente depois que todos os 30 membros do bloco ratificarem sua candidatura, com a Hungria e a decisão de Türkiye sobre o assunto ainda pendente. No entanto, o parlamento ainda tem autoridade legal para processar a proposta do governo.













Haavisto também comentou sobre o potencial desdobramento do arsenal nuclear da OTAN em território finlandês. O ministro observou que as armas atômicas são “sob controle estrito” de Washington. “Não sabemos se tem o menor interesse em espalhá-los em outro lugar além das bases existentes”, disse. disse o funcionário.

“Não estamos pedindo por eles e ninguém os está oferecendo a nós”, ele enfatizou.

Sua declaração vem depois que o presidente finlandês, Sauli Niinisto, disse no mês passado que, embora a Finlândia defina restrições à sua adesão à OTAN, não pretende estacionar armas nucleares em seu território se se tornar parte da aliança.

A Finlândia, junto com sua vizinha nórdica, a Suécia, apresentou pedidos de adesão ao bloco militar em maio, em meio à operação militar da Rússia na Ucrânia, rompendo com a neutralidade de décadas.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que Moscou não precisa da arquitetura de segurança que os países ocidentais estão tentando construir sem a Rússia e a Bielo-Rússia. Ele também observou que a segurança europeia é “sendo totalmente submisso aos EUA”, acrescentando que, em vez de trabalhar para a segurança coletiva na Europa, o Ocidente está “cavando linhas divisórias”.