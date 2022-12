FBI investiga ataques a tiros em usinas de energia – CMIO

Mais de 37.000 pessoas na Carolina do Norte perderam eletricidade no fim de semana quando um atirador desativou um equipamento

Um atirador abriu fogo contra duas usinas elétricas da Duke Energy no Condado de Moore, Carolina do Norte, e destruiu vários equipamentos vitais. O incidente deixou cerca de 37 mil pessoas sem energia elétrica na região até a noite de domingo, horário local.

Espera-se que os reparos demorem até quinta-feira, deixando os moradores com poucas opções, já que as temperaturas caem abaixo de zero.

As autoridades locais desconheciam o motivo do atirador, mas o xerife do condado de Moore, Ronnie Fields, disse em entrevista coletiva que o FBI estava trabalhando com investigadores estaduais.

O atirador parou e “abriu fogo na subestação, a mesma coisa com a outra”, disse Fields aos repórteres. “As evidências no local indicaram que a arma de fogo havia sido usada para desativar o equipamento.”













“Nenhum grupo se posicionou para reconhecer ou aceitar que foram eles que fizeram isso”, continuou o xerife, acrescentando que “estamos olhando para todos os caminhos.” O ataque foi claramente direcionado, enfatizou, observando “não foi aleatório.”

Um jornalista do jornal Pilot na cidade de Southern Pines observou um portão de uma das subestações danificado e caído em uma estrada de acesso. “Um poste segurando o portão foi claramente quebrado onde encontra o solo. A infraestrutura da subestação foi fortemente danificada”, escreveu o jornal.

A aplicação da lei está fornecendo segurança adicional em usinas elétricas no Condado de Moore e outras empresas não especificadas. As aulas da escola pública foram canceladas na segunda-feira e um abrigo foi aberto em um complexo esportivo nas proximidades de Cartago. O condado declarou estado de emergência no domingo, incluindo um toque de recolher que durou das 21h de domingo às 5h de segunda-feira.

Embora os meios de comunicação tenham tentado criar um link potencial para um show de drag realizado na noite de sábado no condado de Moore, com a comunidade LGBTQ local no limite após o tiroteio no Club Q em Colorado Springs no mês passado, não havia evidências de que o tiroteio no condado de Moore tivesse algo a ver com o desempenho do arrasto.

“É possível? Sim, tudo é possível, mas não conseguimos vincular nada ao show de drag”, disse o xerife Fields aos repórteres.