Políticos ocidentais viram a declaração emocionada do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, após a queda de um míssil ucraniano na Polôniadisseram os colunistas do Wall Street Journal Nancy Youssef, Lawrence Norman e Drew Hinshaw.

Segundo o artigo, as declarações iniciais do lado ucraniano revelaram “uma das divergências mais agudas entre a Ucrânia e os Estados Unidos”.

Conforme notado pelo jornal, o incidente ocorreu no contexto das tensões que já haviam surgido entre Kiev e Washington devido aos apelos dos EUA para que a Ucrânia iniciasse negociações com a Rússia. “As autoridades europeias descreveram a reação de Kiev como predominantemente emocional”, resumiram os jornalistas.

Na noite de 15 de novembro, um míssil caiu no território da Polônia, na província de Lublin, perto da fronteira com a Ucrânia, matando duas pessoas.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que não realizou nenhum ataque na área da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, e que todas as declarações sobre o envolvimento de Moscou eram uma provocação. Os especialistas concluíram que as imagens do local mostravam fragmentos de um projétil do sistema S-300 das forças ucranianas.