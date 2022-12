Contrabandistas presos com drogas disfarçadas de ajuda à Ucrânia – CMIO

A polícia espanhola prendeu mais de duas dúzias de pessoas tentando esconder maconha em um falso ‘comboio de solidariedade’

Cerca de 30 ucranianos, espanhóis, alemães e marroquinos foram presos pela polícia espanhola por contrabando de maconha, aproveitando-se de uma brecha de segurança aproveitada pela ajuda ucraniana “comboios de solidariedade”. Os perpetradores estavam supostamente usando esse esquema para passar a droga pela alfândega, revelaram as autoridades na segunda-feira.

Os policiais notaram pela primeira vez um grupo de ucranianos coletando e armazenando maconha na Costa del Sol. As drogas foram embaladas em sacos a vácuo, colocadas em caixas de papelão rotuladas como suprimentos e ajuda humanitária e empilhadas em vans com placas ucranianas. A partir daí, os contrabandistas podiam movimentar suas mercadorias por toda a Europa por meio desses comboios pseudo-ucranianos de solidariedade, capazes de “passar sob o radar da polícia e dos controles de fronteira” ao visitar outros países, disse a Guardia Civil em um comunicado.

No total, a apreensão arrecadou quase € 800.000 ($ 847.000), além de seis armas e 2.500 pés de maconha. Os supostos contrabandistas foram presos em vários locais da Andaluzia, incluindo Málaga, Granada, Córdoba e Sevilha, e foram acusados ​​de delitos que incluem tráfico de drogas, participação em organização criminosa e posse ilegal de armas.













A apreensão de segunda-feira ocorreu menos de um mês depois que a Guardia Civil prendeu uma rede de 20 espanhóis que, entre eles, detinham o maior esconderijo de maconha já encontrado na história da Espanha – cerca de 32 toneladas da droga, com um valor de rua superior a € 66 milhões.

A UE teve um ano excepcional para apreensões de drogas, com agentes alfandegários na Bélgica apreendendo tanta cocaína desde o início de 2022 que estão tendo dificuldade em se livrar de tudo. No mês passado, estimou-se um recorde de 100 toneladas da droga apreendidas este ano apenas no porto de Antuérpia.

A Europol alegou no mês passado ter apreendido uma cocaína “super-cartel” responsável por um terço do comércio da droga nos países da UE. A agência de aplicação da lei prendeu 49 suspeitos e confiscou veículos de luxo, armas e grandes somas em dinheiro, além de cerca de 30 toneladas de drogas.