Pesquisas nos EUA mostram mudança no apoio dos eleitores de Trump – CMIO

Os republicanos estão cada vez mais favorecendo o governador da Flórida, Ron DeSantis, em detrimento do ex-presidente, como seu principal candidato para 2024

As pesquisas sugerem que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, perdeu tanto apoio eleitoral nas últimas semanas que, em um estado, ele ficou para trás não apenas do governador da Flórida, Ron DeSantis, seu principal rival em potencial para a indicação presidencial republicana de 2024, mas também atrás de uma congressista que acabou de ser afastado do cargo.

Apenas 14,6% dos eleitores de Utah disseram que votariam em Trump se as eleições primárias presidenciais do estado fossem realizadas hoje, de acordo com uma pesquisa do Desert News/Hinkley Institute of Politics realizada de 18 a 23 de novembro. DeSantis foi o principal candidato, com apoio de 24,2% dos eleitores, enquanto 16,4% dos entrevistados escolheram a deputada Liz Cheney, que era tão impopular em seu estado natal, Wyoming, que perdeu por 37 pontos percentuais em suas primárias no Congresso. Entre os eleitores republicanos de Utah, Trump ficou atrás de DeSantis por uma margem ainda maior, de 33,1% a 21,1%.

DeSantis, que ainda não declarou sua candidatura para 2024, também lidera Trump por amplas margens em quatro estados principais – Iowa, New Hampshire, Flórida e Geórgia – de acordo com pesquisa de 14 de novembro do grupo de políticas conservadoras Club for Growth.













Trump era o favorito republicano para 2024 pelo menos até agosto, mas seu apoio político enfraqueceu desde que vários dos candidatos que ele apoiou nas eleições parlamentares de meio de mandato do mês passado se saíram pior do que o esperado. Os republicanos conseguiram garantir uma maioria de nove cadeiras na Câmara, mas não conseguiram recuperar o controle do Senado, e os candidatos a governador apoiados por Trump perderam suas eleições em 10 estados.

Em Iowa, Trump liderou DeSantis por uma margem de 52 a 37 em agosto. Logo após as eleições intermediárias, as pesquisas do mês passado mostraram que DeSantis tinha uma vantagem de 48 a 37. Os dois principais contendores estavam empatados em 45-45 em agosto em New Hampshire. Uma semana após as eleições intermediárias, DeSantis tinha uma vantagem de 52-37.













Da mesma forma, uma pesquisa do Partido Republicano no Texas mostrou que DeSantis era o principal candidato do Partido Republicano, liderando Trump por uma margem de 43-32. Questionados sobre como votariam se Trump desistisse da corrida, 66% dos entrevistados favoreceram DeSantis, derrotando um campo em que o candidato mais próximo, o ex-vice-presidente Mike Pence, ficou com 8%. Os republicanos da Pensilvânia favorecem DeSantis sobre Trump por uma margem de 45 a 40, mostrou uma pesquisa separada.

Uma pesquisa da Marquette University Law School mostrou que DeSantis está se saindo melhor do que Trump em uma hipotética disputa de 2024 com o presidente Joe Biden. DeSantis e Biden estavam empatados em 42 a 42, segundo a pesquisa, enquanto o atual líder liderava Trump por uma margem de 44 a 34.