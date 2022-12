EUA se esquecem dos efeitos das guerras mundiais e empurram o mundo para 3ª delas, adverte acadêmico

De acordo com o especialista, os americanos terão que enfrentar uma “realidade sombria”, na qual a rivalidade com a Rússia e a China pode se transformar em uma guerra nuclear de larga escala.

O acadêmico apelou aos cidadãos americanos que entendessem as consequências de uma guerra com Rússia e China, que “causará danos sem precedentes aos EUA”, acrescentando que anteriormente os americanos entendiam que o conflito direto com a União Soviética devastaria os Estados Unidos.