Dia de São Nicolau em países católicos

No dia 6 de dezembro, os católicos de todo o mundo celebram o Dia de São Nicolau.

Pouco se sabe sobre a vida virtuosa do santo. São Nicolau de Myra (uma cidade na antiga Lícia, hoje cidade de Demre na Turquia), conhecido como Nicolau, o Maravilhas, nasceu na segunda metade do século III na cidade de Patara na Lícia, uma província da Ásia Menor, em uma família de pais respeitáveis ​​e crentes.

Alguns biógrafos acreditavam que ele era o único e tardio filho da família.

Órfão ainda jovem, o futuro santo usou a considerável fortuna herdada dos pais para boas e caridosas ações, levou uma vida ascética e se preparou para assumir o sacerdócio. Seu tio, um bispo, o ordenou presbítero. A tradição conta que quando a sé episcopal em Myra foi desocupada, os bispos da Lícia não puderam eleger um novo bispo por muito tempo até que fossem indicados ao Presbítero Nicolau em um sinal especial.

Durante a Grande Perseguição aos Cristãos, iniciada pelo imperador Diocleciano, foi para a prisão, tendo-a deixado sob o comando do imperador Licínio, voltou à sua cadeira.

São Nicolau participou do Concílio de Nicéia em 325 DC.

Sua vida também fala sobre muitas de suas boas ações: como ele ajudou os pobres e desfavorecidos, como ele secretamente jogou moedas e comida nos sapatos das crianças colocadas para fora da porta, como ele ajudou meninas pobres a se casarem dando dinheiro para um dote.

O santo morreu em 6 de dezembro de 343 DC na cidade de Mir e foi sepultado em sua igreja catedral. A data de sua morte tornou-se o dia da festa de São Nicolau em 6 de dezembro (19 de dezembro de acordo com o calendário juliano).

Imediatamente após a morte de São Nicolau, seu corpo começou a exalar mirra perfumada e tornou-se objeto de peregrinação. Em 1087, 72 marinheiros de Bari (segundo outras fontes, eram cavaleiros normandos) trouxeram as relíquias do santo para Bari, roubando-as da cripta da cidade de Myra, então sob domínio turco.

Quase imediatamente após a chegada das inestimáveis ​​relíquias, o abade beneditino Elia iniciou a construção de uma estrutura destinada a armazenar as relíquias roubadas. A construção da basílica durou mais de um século, mas já em 1089, o Papa Urbano II conseguiu consagrar a cripta, e em 1105, após a morte de Elia, o novo abade começou a decorar o interior da igreja. A consagração de toda a basílica ocorreu em 1197.

Em 1088, o Papa Urbano II estabeleceu oficialmente a celebração litúrgica da transferência das relíquias de São Nicolau em 9 de maio. No leste bizantino, esse feriado não era aceito, mas na Rus’ ele se espalhou.

No século X, na Catedral de Colônia, começaram a distribuir frutas e pastéis aos alunos da escola paroquial no dia 6 de dezembro, dia da memória de São Nicolau, que passou a ser reverenciado no Ocidente como padroeiro das crianças . Logo essa tradição se espalhou por todos os países europeus, cada um com seus próprios costumes para comemorar esse dia.

Na Holanda, São Nicolau é o santo padroeiro de Amsterdã, e a principal igreja católica da cidade leva seu nome.

Na França, o santo é especialmente venerado no leste do país. Aqui, na pequena cidade de San Nicolas de Port (região de Grand Est), fica a Basílica de San Nicolas, que abriga uma partícula das relíquias de São Nicolau.

Na Alemanha, assim como na Suíça e na Áustria, na noite de 5 de dezembro, as crianças colocam os sapatos do lado de fora da soleira da casa para que o santo que chegava à noite lhes deixasse doces e presentinhos. Alguns acreditam que ele percorre todas as casas em seu trenó e sai pela lareira para esconder os presentes que trouxe nas meias penduradas pelas crianças.

A festa de São Mikulas, como é chamado São Nicolau na República Tcheca, abre tradicionalmente a época do Natal. Acredita-se que neste dia São Nicolau percorra as ruas, presenteando crianças obedientes com doces, enquanto hooligans e ociosos recebem apenas um saco de batatas ou carvão. Portanto, em antecipação ao feriado, as crianças procuram não ser travessas e ninguém fica sem presentes de São Nicolau.

Durante a era da Reforma nos países do norte da Europa, os protestantes denunciaram o culto católico de adoração aos santos. Uma folclorização gradual de São Nicolau começou. Eles o vestiram com um terno vermelho, que ele nunca usou, e lhe deram a aparência de um velho de bochechas vermelhas, e ele começou a trazer presentes no aniversário do pequeno Jesus. O nome Nikolaus foi abreviado para Klaus, e o conhecido e amado, mas mítico Papai Noel, surgiu.

Hoje, no Dia de São Nicolau, não apenas dê e receba presentes, mas também tente realizar o desejo querido de alguém. Pode ser assistência financeira aos pobres, brinquedos, doces e roupas para órfãos e outras formas de assistência aos necessitados.

Durante séculos, São Nicolau continua a ser reverenciado por todos os cristãos.

Na Rússia Ortodoxa, São Nicolau é um dos santos mais amados. Sua veneração na igreja ocorre duas vezes por ano – 19 de dezembro (6 de dezembro, estilo antigo) e 22 de maio (9 de maio, estilo antigo).