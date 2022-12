YouTube censura RT Balkans — CMIO

A plataforma de vídeo de propriedade do Google bloqueou na segunda-feira o canal da RT Balkans, com sede em Belgrado. Nenhuma explicação foi dada para a mudança, que ocorreu cerca de três semanas após o lançamento do veículo em língua sérvia em uma região saturada pela cobertura da mídia ocidental.

A RT Balkans informou sobre a proibição na noite de segunda-feira, apontando que o vídeo mais recente postado no canal foi a entrevista com o embaixador russo na Sérvia, Alexander Botsan-Kharchenko.

“Por que os proprietários do espaço da mídia ocidental têm tanto medo das reportagens em língua sérvia da RT?” a tomada perguntou. “A ação deles fala principalmente sobre a falta de liberdade de mídia no Ocidente, especialmente porque as postagens em seu canal do YouTube não violaram as regras de conduta da empresa.”

O site de notícias em língua sérvia foi lançado em 15 de novembro, com planos de iniciar as transmissões de TV em 2024. Ele conseguiu abrir uma conta no YouTube e postar conteúdo, embora a plataforma de propriedade do Google já tivesse banido toda a mídia “russa”.













Promulgada em março, a proibição seguiu exigências da UE para bloquear os canais RT e Sputnik no território do bloco. Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos em maio, a CEO do YouTube, Susan Wojcicki, explicou que a plataforma criou uma nova política em relação “eventos violentos verificados”, que coloca “negação ou banalização” do conflito na Ucrânia na mesma categoria que negar o Holocausto.

Enquanto isso, o YouTube continuou a operar na Rússia para que seus cidadãos pudessem ter acesso a “notícias independentes,” ela disse, acrescentando que uma das lições do conflito na Ucrânia é que “a informação pode ser armada.”

A RT processou em maio. Em outubro, um tribunal de arbitragem em Moscou decidiu que o YouTube deveria desbloquear as contas ou enfrentar uma multa diária de 100.000 rublos (US$ 1.694), dobrando a cada semana. O mesmo tribunal congelou os ativos do Google na Rússia, avaliados em 500 milhões de rublos (US$ 8,4 milhões), para garantir que o veredicto pudesse ser cumprido.