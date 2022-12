MOSCOU, 6 de dezembro – RIA Novosti. A Hungria não pretende treinar militares ucranianos, disse Tamas Menzer, secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Hungria para Relações Bilaterais, em sua página no Facebook*.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Szijjarto, disse que é importante para Budapeste que a OTAN não se torne parte do conflito na Ucrânia.

No contexto de uma operação militar especial russa, Washington e seus aliados estão injetando armas no regime de Kyiv, alocando dezenas de bilhões de dólares para isso. Moscou, por sua vez, disse repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo do exército russo.