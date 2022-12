Transformar Kiev em inimiga da Rússia desde 2014 é o que levou aos acontecimentos atuais, diz célebre diretor

A transformação da Ucrânia em um país anti-russo desde 2014 pelos EUA é a causa raiz do atual conflito, disse o premiado diretor de cinema Oliver Stone em entrevista ao jornal sérvio Politika, publicado na segunda-feira.

“Quem somos nós para apontar o dedo para alguém?” Stone disse a seu entrevistador antes do Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho (RSIFF) em Jeddah, Arábia Saudita, onde ele preside o júri. “Estamos dizendo aos russos o que fazer, quero dizer, é ridículo, considerando o que fizemos.”

O que está acontecendo atualmente na Ucrânia é “nada simples,” Stone acrescentou, mas está sendo reduzido no Ocidente para “Os russos invadiram.” Não há menção de nada do que está acontecendo no Donbass desde 2014, ou quantas pessoas foram deslocadas porque os EUA estavam armando a Ucrânia.

“Desde 2014, a Ucrânia não era mais neutra, mas anti-russa, e foi isso que perturbou o equilíbrio”, Stone disse ao Politika, acrescentando que “toda guerra tem causas e consequências” se alguém estiver disposto a prestar atenção.

O diretor de ‘Snowden’ também produziu dois documentários sobre os eventos em Kiev, ‘Ukraine on Fire’ em 2016 e ‘Revealing Ukraine’ em 2019. Ambos enfrentaram proibições, boicotes e ataques ao longo deste ano.













Os EUA são rápidos em condenar qualquer país do mundo quando supostamente violam a “ordem internacional baseada em regras”, mas “a América quebra todas as regras sempre que quer e você sabe disso”, disse Stone a seu entrevistador sérvio.

Ele lamentou ter votado em Joe Biden, dizendo que o “Vovô” revelou-se muito perigoso, com “Sonhe” de mudança de regime em Moscou para que os EUA possam controlar a Rússia novamente, como fizeram na década de 1990. A escolha de Biden por Barack Obama como seu companheiro de chapa em 2008, a fim de apaziguar os democratas do establishment, foi “um grande erro,” Stone disse. Ele também argumentou que a única esperança para os EUA seria o surgimento de um terceiro partido, já que democratas e republicanos estão em dívida com o complexo militar-industrial.

O documentário mais recente de Stone, ‘Nuclear’, aborda o papel da energia atômica em lidar com a mudança climática. Também será exibido no RSIFF. Questionado se ainda era um rebelde, Stone respondeu que estava envelhecendo e tendo problemas de visão e audição, mas prefere “viver de pé do que morrer de joelhos.”