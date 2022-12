Casa Branca descarta vazamento de Musk no Twitter – CMIO

Secretário de imprensa acusa plataforma de buscar uma “distração” do aumento do “discurso de ódio”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, minimizou a liberação de Elon Musk do “Arquivos do Twitter” chamando a divulgação da censura pré-eleitoral de 2020 um “coincidência interessante” e acusando o bilionário de permitir que discursos de ódio surgissem em sua plataforma de mídia social recém-adquirida.

Questionado em uma coletiva de imprensa na segunda-feira se a Casa Branca considerou apropriado que o Twitter suprimisse notícias sobre o filho do então candidato Joe Biden, Jean-Pierre evitou a pergunta, sugerindo que Musk tinha um motivo oculto para vazar arquivos revelando as discussões internas da empresa.

“Nós vemos isso como uma coincidência interessante, e é uma distração,” Jean-Pierre disse a repórteres. Ela afirmou que Musk “ao acaso” liberou os arquivos do Twitter, que eram uma “distração cheia de notícias antigas, se você pensar bem. E, ao mesmo tempo, o Twitter está enfrentando questões muito reais e muito sérias sobre o crescente volume de raiva, ódio e antissemitismo em sua plataforma e como eles estão deixando isso acontecer.”

O secretário de imprensa chamou o suposto aumento da retórica odiosa no Twitter desde que Musk completou sua aquisição da plataforma por US$ 44 bilhões em outubro. “muito alarmante e muito perigoso.” Ela adicionou, “O que está acontecendo, francamente, não é saudável. Não fará nada para ajudar um único americano a melhorar suas vidas.”













Musk divulgou os arquivos na noite de sexta-feira por meio do jornalista independente Matt Taibbi, mostrando como o Twitter tomou sua decisão de censurar as reportagens do New York Post com base em uma coleção de dados do laptop abandonado de Hunter Biden. Os relatórios alegavam tráfico de influência pela família Biden na Ucrânia e na China. O laptop também continha fotos do filho do candidato presidencial democrata fumando crack e se relacionando com prostitutas.

O Twitter censurou a notícia, citando sua “materiais hackeados” política, embora os dados não tenham sido obtidos por meio de hacking e alguns funcionários questionassem a defensibilidade dessa decisão. Muito depois de Joe Biden ser eleito presidente, os principais meios de comunicação confirmaram a autenticidade dos e-mails de Hunter Biden citados pelo Post. O vazamento também mostrou que o Twitter excluiu tweets a pedido da campanha de Biden, embora não esteja claro se houve envolvimento do governo na decisão de censurar as histórias do laptop.

Musk negou as alegações de que o Twitter viu um aumento no discurso preconceituoso sob sua gestão. O bilionário CEO da Tesla disse “impressões de discurso de ódio”, que medem quantas vezes os tweets odiosos são vistos, diminuíram no mês passado, apesar do crescimento do número de usuários.