Meta* pode parar de postar notícias

O projeto de lei de concorrência e preservação do jornalismo, segundo dados abertos no portal do Congresso dos EUA, foi apresentado em março de 2021, mas em 28 de novembro de 2022 foi incluído no calendário para consideração de iniciativas legislativas. De acordo com o texto do documento, ele oferece às publicações de conteúdo online a oportunidade de realizar negociações coletivas com as plataformas online dominantes no mercado para negociar as condições de publicação de matérias jornalísticas nelas.