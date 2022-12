Navio chinês entra no oceano Índico antes dos lançamentos de mísseis pela Marinha indiana

Nesta segunda-feira (5) o navio chinês de rastreamento de mísseis e satélites Yuan Wang V entrou nas águas do oceano Índico, poucos dias antes dos programados lançamentos de teste de mísseis, incluindo os K-4 das Forças Armadas da Índia.

De acordo com o especialista em inteligência Damien Symon, o Yuan Wang V está navegando perto da Indonésia. Ele observou que a Índia emitiu várias notificações de exercícios aéreos e disparos navais no mar da Arábia e baía de Bengala entre 8 e 22 de dezembro.

No sábado, o almirante-chefe da Marinha indiana R. Hari Kumar disse que navios chineses, incluindo os da Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP) e embarcações de pesquisa e pesca, operam na região do oceano Índico.