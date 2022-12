Financial Times: Europa reduz demanda de gás em um quarto para diminuir dependência da Rússia

Os Estados-membros da União Europeia (UE) reduziram a demanda de gás em um quarto no mês de novembro , mesmo com a queda das temperaturas, na tentativa do bloco de diminuir sua dependência da energia russa desde o início da operação militar especial de Moscou na Ucrânia.

Dados provisórios da empresa de análise de commodities ICIS mostraram que a demanda por gás do bloco europeu estava 24% abaixo da média de cinco anos no mês passado , após uma queda semelhante em outubro.

De acordo com o Financial Times, os países europeus têm tentado reduzir sua dependência do gás e do petróleo russos, encontrando fontes alternativas ou fazendo mudanças para conter a demanda, iniciativa que, graças a um outono excepcionalmente quente, tem encontrado algum êxito.