Estados ocidentais revelam seu limite de preço para o petróleo russo – CMIO

Moscou disse que se recusará a fornecer petróleo aos estados que tentarem implementar o esquema

As nações do Grupo dos Sete, mais a Austrália e a UE, concordaram com um teto de preço para o petróleo bruto transportado por via marítima da Rússia em US$ 60 por barril, abrindo caminho para a aprovação oficial no fim de semana.

Moscou afirmou repetidamente que não venderá petróleo para as nações que participam do esquema, alertando que o limite causará estragos nos mercados de energia e aumentará ainda mais os preços das commodities.

A medida entrará em vigor em 5 de dezembro ou “logo depois”, de acordo com uma declaração conjunta emitida pelo G7 e pela Austrália na sexta-feira.

“A Price Cap Coalition também pode considerar novas ações para garantir a eficácia do preço máximo”, a declaração lida, sem fornecer detalhes sobre quaisquer outras ações.

O G7 concordou em impor um limite ao petróleo bruto marítimo russo em setembro. No entanto, a UE não conseguiu chegar a um acordo sobre o assunto por semanas, já que a Polônia e as nações bálticas insistiram que o limite proposto de US$ 65 a US$ 70 era “muito generoso,” e, em vez disso, deve ser definido em $ 30. Por outro lado, as principais nações marítimas, incluindo Grécia, Malta e Chipre, queriam que o teto fosse fixado em cerca de US$ 70 por barril.













A medida visa proibir as empresas ocidentais de segurar ou financiar embarcações que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada no limite artificial ou abaixo dele.

A Embaixada da Rússia nos Estados Unidos descreveu a medida como uma reformulação dos princípios básicos do livre mercado.

“Os estrategistas em Washington, escondendo-se atrás de nobres slogans de garantia de segurança energética para os países em desenvolvimento, mantêm um muro de silêncio sobre o fato de que os atuais desequilíbrios nos mercados de energia decorrem de suas ações mal concebidas.” a embaixada disse em um comunicado no sábado. “Primeiro de tudo – a introdução de sanções contra a Rússia e a proibição das importações de energia de nosso país.”

