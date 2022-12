Salários reais caem globalmente – ONU — CMIO

Os salários reais em todo o mundo caíram em 2022 pela primeira vez desde o colapso financeiro global, já que o agravamento da crise do custo de vida ameaça provocar agitação social e aprofundar a desigualdade, alertou a agência trabalhista das Nações Unidas no início desta semana.

De acordo com o último relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), os salários mensais caíram 0,9% em termos reais no primeiro semestre deste ano, marcando o primeiro crescimento salarial negativo desde 2008.

O relatório intitulado “O impacto da inflação e da Covid-19 nos salários e no poder de compra” observa que a crise está reduzindo o poder de compra das classes médias e afetando particularmente as famílias de baixa renda.

Estima-se que os salários reais nas economias avançadas do G20 no primeiro semestre de 2022 tenham caído 2,2%, enquanto os dos países emergentes do G20 cresceram 0,8%, 2,6% a menos do que antes da Covid-2019.

Nos últimos anos, os gargalos da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia, juntamente com a incerteza geopolítica, aumentaram significativamente os custos de alimentos e energia, levando a inflação em muitos países aos níveis mais altos em quatro décadas.













Por região, a Europa Oriental e a América do Norte tiveram as quedas mais acentuadas no poder de compra, com salários reais caindo 3,3% e 3,2%, respectivamente. Na UE, os salários reais caíram 2,4%, enquanto na América Latina e no Caribe caíram 1,7%. A África registrou uma queda de 0,5%.

A contrariar a tendência foi a região da Ásia-Pacífico, que registou um crescimento salarial de 1,3%, enquanto os salários na Ásia Central aumentaram 2,5% e os salários nos estados árabes foram 1,2% mais elevados.

“As múltiplas crises globais que enfrentamos levaram a uma queda nos salários reais. Colocou dezenas de milhões de trabalhadores em uma situação terrível, pois enfrentam crescentes incertezas”, disse o diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo. “A desigualdade de renda e a pobreza aumentarão se o poder de compra dos mais mal pagos não for mantido”.

Houngbo alertou que uma recuperação pós-pandêmica muito necessária pode ser colocada em risco, alimentando mais agitação social em todo o mundo.

