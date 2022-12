A Rússia não aceitará o teto do preço do petróleo – Kremlin – CMIO

A UE e o G7 concordaram com um teto de US$ 60 por barril para a compra de petróleo russo

Moscou não está planejando reconhecer um teto de preço imposto pelo Ocidente para as exportações de petróleo russas por via marítima, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no sábado, acrescentando que o governo está atualmente realizando uma revisão da situação.

“Agora estamos analisando” Peskov disse aos jornalistas. “Alguma preparação foi realizada para tal teto. Não aceitaremos esse teto e daremos mais informações sobre como o trabalho será organizado após a revisão.”

Na sexta-feira, a UE finalmente concordou em limitar o preço do petróleo bruto russo a US$ 60 por barril, proposto pelos EUA e apoiado pelo Grupo dos Sete em setembro. A medida abre caminho para a aprovação oficial da medida no fim de semana.

O limite, que visa sancionar ainda mais Moscou sobre a operação militar na Ucrânia, proibirá as empresas ocidentais de segurar ou financiar navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada no nível de preço artificial ou abaixo dele. Está programado para entrar em vigor em 5 de dezembro ou “logo depois”.

Restrições semelhantes, incluindo um teto de preço para outros produtos petrolíferos, devem ser introduzidas em fevereiro.

A Rússia afirmou repetidamente que não venderá petróleo para as nações que participam do esquema, alertando que o limite causará estragos nos mercados de energia e aumentará ainda mais os preços das commodities.

