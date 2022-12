Número de estudantes famintos no Reino Unido está aumentando – pesquisa – CMIO

Mais da metade dos professores na Inglaterra diz que o número de alunos inelegíveis para merenda escolar gratuita e incapazes de pagar uma refeição está aumentando, de acordo com pesquisa publicada pela instituição de caridade educacional Sutton Trust na sexta-feira.

A sondagem realizada pela organização revelou que 52% dos dirigentes seniores das escolas estatais viram o número desses alunos aumentar durante o período do outono, atingindo 59% dos das escolas mais carenciadas.

Mais da metade (54%) dos professores de escolas estaduais entrevistados pela Sutton Trust disseram que mais crianças estavam indo para a escola sem roupas adequadas, enquanto 74% apontaram para um aumento no número de alunos cansados ​​ou incapazes de se concentrar.

De acordo com a pesquisa, que abrangeu mais de 6.200 professores em escolas de toda a Inglaterra, 38% dos entrevistados viram um número crescente de alunos chegando à escola com fome, enquanto 17% notaram que o número de famílias pedindo para ser encaminhado para bancos de alimentos estava crescendo. Entre as escolas mais carentes, os números ficaram em 56% e 27%, respectivamente.













No ano passado, a Grã-Bretanha lutou contra uma crise de custo de vida e energia decorrente da pandemia de coronavírus, que foi exacerbada por sanções à Rússia, juntamente com uma diminuição no fornecimento de energia russa à Europa. Os gastos do consumidor têm diminuído constantemente no ano passado, com as famílias sendo forçadas a cortar custos a cada passo. A taxa de inflação anual do Reino Unido subiu para 11,1% em outubro, a taxa mais alta em 40 anos.

No mês passado, o Banco da Inglaterra anunciou o maior aumento da taxa de juros em mais de três décadas. Em um movimento para conter a inflação, a taxa básica foi aumentada em três quartos de ponto percentual, para 3%, a maior desde novembro de 2008. O regulador também previu uma “prolongado” recessão para a economia britânica, que pode ser a contração mais longa da história moderna, sem recuperação até 2024.

