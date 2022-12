Futuro sombrio projetado para a indústria de criptomoedas – CMIO

A maioria das empresas de criptomoeda provavelmente desistirá após o colapso do FTX, diz o chefe da BlackRock

O colapso da bolsa FTX ameaça derrubar mais empresas de criptomoedas, alertou o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, durante o New York Times DealBook Summit.

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, está entre as empresas financeiras afetadas pela falência da bolsa de criptomoedas com sede nas Bahamas. A empresa de Fink administra US$ 10 trilhões em ativos em nome de clientes que variam de enormes fundos de pensão a indivíduos com alto patrimônio líquido.

“Na verdade, acredito que a maioria das empresas não existirá”, afirmou o cético de longa data em relação às criptomoedas. Fink também revelou que sua empresa investiu cerca de US$ 24 milhões na FTX.

“Podemos ter sido enganados?” ele perguntou. “Até que tenhamos mais fatos, não vou especular.”

Segundo o empresário, foram “maus comportamentos de grandes consequências” na FTX, mas ele ainda vê potencial na tecnologia subjacente à criptografia, apesar de todos os problemas.

O colapso da bolsa FTX desencadeou uma reação em cadeia, desencadeando uma crise de confiança no mercado de criptomoedas. Esta semana, o principal credor de criptomoedas BlockFi, que estava envolvido financeiramente com a FTX, entrou com pedido de falência. A corretora Genesis está atualmente tentando evitar o mesmo destino. A principal exchange Kraken disse na quarta-feira que demitiria 1.100 funcionários, apesar de ter “sem exposição material” para FTX. De acordo com a Bloomberg, mais de 130 entidades afiliadas à FTX já faliram.

