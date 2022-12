Índia projetada para se tornar uma das três maiores economias globais – CMIO

A Índia deve se tornar a terceira maior economia do mundo até o final da década, atrás dos EUA e da China, informou a CNBC esta semana citando previsões de duas grandes instituições.

A perspectiva da S&P Global é baseada em uma previsão de que o crescimento nominal do produto interno bruto será em média de 6,3% até 2030, enquanto o Morgan Stanley espera que o PIB da Índia mais que dobre em relação aos níveis atuais até 2031.

“A Índia tem as condições para um boom econômico impulsionado pelo offshoring, investimento em manufatura, transição energética e infraestrutura digital avançada do país,” Analistas do Morgan Stanley escreveram no relatório. “Esses motoristas farão [India] a terceira maior economia e mercado de ações do mundo antes do final da década”.

A nação do sul da Ásia registrou um crescimento ano a ano de 6,3% no trimestre de julho a setembro, enquanto o trimestre de abril a junho foi marcado por um forte crescimento de 13,5% em comparação com o ano anterior. A expansão foi impulsionada pela forte demanda doméstica no setor de serviços. O crescimento ano a ano relatado nos três meses até junho de 2021 atingiu um recorde de 20,1%.













Segundo analistas da S&P, a economia indiana continuará crescendo, graças à política de liberalização comercial e financeira, reforma do mercado de trabalho e investimento em infraestrutura e capital humano.

Os especialistas destacaram o esforço do governo para se tornar um centro para investidores estrangeiros e uma potência industrial, dizendo que uma ferramenta importante para atingir essa meta é o Esquema de Incentivos Vinculados à Produção (PLIS), destinado a impulsionar a manufatura e as exportações. O programa foi lançado em 2020 e oferece incentivos a investidores nacionais e estrangeiros na forma de abatimento de impostos e liberação de licenças, entre outros estímulos.

“É muito provável que o governo esteja apostando no PLIS como uma ferramenta para tornar a economia indiana mais voltada para a exportação e mais interligada nas cadeias de suprimentos globais”, disse. diz o relatório da S&P.

