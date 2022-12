UE adota oficialmente teto de preço para o petróleo russo – CMIO

O bloco limitará o preço a US$ 60 por barril e pelo menos 5% abaixo da média do mercado

A UE decidiu limitar o preço das exportações marítimas de petróleo da Rússia a US$ 60 por barril, de acordo com a última edição do Jornal Oficial da UE, publicada no sábado. A Rússia afirmou repetidamente que não negociará com empresas que adotam o preço máximo.

“O Conselho decidiu hoje fixar um limite máximo para o preço do petróleo bruto e dos óleos de petróleo e óleos obtidos a partir de minerais betuminosos originários ou exportados da Rússia, em USD 60 por barril”, disse o Conselho da UE em comunicado após a publicação.

A medida entrará em vigor em 5 de dezembro, com um período de transição de 45 dias para embarcações que transportem petróleo russo comprado e carregado antes dessa data e desembarcado no porto de destino antes de 19 de janeiro de 2023.

O teto será revisto a cada dois meses”para se adaptar à situação do mercado,” com um período de transição de 90 dias após cada alteração. Outros limites de preço devem ser fixados em pelo menos 5% abaixo do preço médio de mercado do petróleo russo, com base em dados da Agência Internacional de Energia.

“É proibida a prestação, direta ou indireta, de assistência técnica, serviços de corretagem ou financiamento ou assistência financeira, relacionados com a comercialização, corretagem ou transporte, inclusive mediante transferências navio-a-navio, para países terceiros de petróleo bruto ou produtos petrolíferos… que são originários da Rússia ou que foram exportados da Rússia,” a UE esclareceu no Jornal.













Petróleo e derivados russos vendidos abaixo do limite de US$ 60 estarão isentos dessas restrições. Além disso, um limite para outros produtos petrolíferos da Rússia entrará em vigor em 5 de fevereiro.

O conselho disse que as embarcações que transportam intencionalmente petróleo russo vendido acima do preço máximo enfrentarão consequências, como a proibição de seguro da UE e financiamento e serviços relacionados a navios de bandeira de países terceiros. Se uma embarcação da UE violar o limite, ela poderá ser punida de acordo com a legislação nacional de cada estado membro.

A Rússia alertou repetidamente que não fornecerá sua energia a países que apóiam o teto de preço.

