EUA revela primeiro novo bombardeiro desde a Guerra Fria – CMIO

A Força Aérea dos EUA apresentou um novo bombardeiro furtivo estratégico na sexta-feira, o primeiro em 30 anos. Com um custo estimado de mais de meio bilhão de dólares, o B-21 Raider ainda não fez seu voo inaugural.

O bombardeiro Northrop Grumman, capaz de transportar armas convencionais e nucleares, foi exibido em uma cerimônia na Planta 42 da Força Aérea em Palmdale, Califórnia. O evento contou com a presença de altos funcionários do Pentágono, incluindo o secretário de Defesa Lloyd Austin.

Austin saudou o B-21 Raider como “a personificação da determinação da América em defender a república que todos nós amamos,” adicionando: “Esta é a dissuasão do jeito americano.”

Quando o contrato para o Raider foi anunciado pela primeira vez em 2015, a então secretária da Força Aérea Deborah Lee James afirmou que os EUA precisam de um novo bombardeiro. “isso nos permitiria enfrentar ameaças muito mais complicadas, como as ameaças que tememos um dia enfrentar da China, da Rússia.”













Espera-se que o bombardeiro furtivo faça seu voo inaugural em 2023. A Força Aérea dos EUA originalmente esperava que a aeronave subisse aos céus já em 2019, mas foi adiada para dezembro de 2021 e depois para meados de 2022.

Foi inicialmente projetado para custar $ 550 milhões cada, mas ao longo dos anos, o preço aumentou para $ 692 milhões devido à inflação. No total, a Força Aérea planeja adquirir pelo menos 100 dos aviões. Em 2021, a Bloomberg informou que o custo total para apoiar o desenvolvimento, aquisição e operação do programa B-21 provavelmente custará aos contribuintes pelo menos US$ 203 bilhões em 30 anos.

Em abril de 2022, no entanto, comentando sobre o andamento do projeto B-21, o congressista americano Adam Smith, que preside o Comitê de Serviços Armados da Câmara, disse que a Força Aérea parece ter “aprendeu as lições” do programa F-35 – que se tornou notório por exceder em muito seu orçamento. O Escritório de Responsabilidade do Governo alertou em 2021 que os custos anuais excedentes para todo o exército poderiam chegar a US$ 6 bilhões até 2036.