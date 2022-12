Macron revela detalhes de discussão ‘honesta’ com Musk – CMIO

O líder francês insistiu que o Twitter deve cumprir os regulamentos digitais da UE

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o CEO do Twitter, Elon Musk, se reuniram na sexta-feira para discutir a conformidade da gigante da mídia social com a legislação europeia. A decisão ocorreu depois que o líder francês descreveu as novas políticas de moderação da plataforma como “um grande problema”.

Macron e o novo chefe do Twitter se conheceram em Nova Orleans, Louisiana, durante a visita de estado do primeiro aos Estados Unidos.

os dois tiveram “uma clara e honesta” discussão sobre uma série de questões, de acordo com Macron. “Políticas de usuário transparentes, reforço significativo da moderação de conteúdo e proteção da liberdade de expressão: esforços devem ser feitos pelo Twitter para cumprir os regulamentos europeus,” o líder francês escreveu em um tweet.

Ele passou a dizer que “trabalharemos com o Twitter para melhorar a proteção infantil online”, obtendo confirmação neste ponto do próprio Musk.













Falando à ABC News na quinta-feira, Macron afirmou que as democracias estavam sob “pressão muito forte” inclusive das mídias sociais, onde os usuários são livres para promover “coisas malucas sobre uma vacina, uma pandemia, a guerra.” Assim, ele chamou a decisão de Musk de relaxar as políticas de moderação no Twitter “um grande problema”.

“O que eu pressiono muito, quero, é exatamente o oposto – mais regulamentação”, enfatizou o presidente francês.

Na terça-feira, o Twitter reverteu suas políticas que buscavam combater a desinformação ligada ao Covid-19. Nas últimas semanas, Musk, um autodenominado “absolutista da liberdade de expressão”, cancelou o banimento de várias figuras controversas de alto nível, incluindo o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, que havia sido “suspenso permanentemente” pela plataforma no início de 2021 sobre o que a empresa descreveu como tentativas de incitar a violência durante os distúrbios do Capitólio.

No entanto, na quarta-feira, o Financial Times informou que as políticas de Musk sobre moderação de conteúdo não agradaram à UE. O veículo, citando fontes, afirmou que Thierry Breton, o comissário do mercado interno do bloco, havia ameaçado o homem mais rico do mundo com uma proibição, a menos que o Twitter cumprisse uma lista de exigências.

Aqueles supostamente incluíam não ter um “arbitrário” abordagem para restabelecer usuários banidos, “agressivamente” perseguindo “desinformação” e concordando com um “extensa auditoria independente” no próximo ano.

A mudança na postura do Twitter em relação ao conteúdo começou a tomar forma depois que Musk concluiu seu acordo de US$ 44 bilhões para assumir a plataforma no final de outubro.