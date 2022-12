Alemanha ‘sonâmbula’ em nova crise migratória – alto eurodeputado — CMIO

Berlim está ignorando os desafios ligados aos refugiados ucranianos, disse Manfred Weber

A Alemanha está enfrentando um novo fluxo de refugiados alimentado pelo conflito na Ucrânia e o país não está fazendo nada para se preparar para isso, Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu (EPP), alertou no sábado.

Em declarações ao jornal Welt am Sonntag, Weber, que também é líder do Grupo PPE no Parlamento Europeu, afirmou que a Alemanha “está caminhando como um sonâmbulo para uma nova crise migratória.” Para provar seu ponto, ele disse que os centros de acomodação na Alemanha já estavam lotados, com as autoridades municipais em vários outros países europeus também sob pressão.

O político enfatizou que, devido à destruição da infraestrutura energética ucraniana por ataques russos, “temos que estar preparados para um grande número de ucranianos vindo para a UE neste inverno – e muitos deles para a Alemanha.”

"Receio que experimentaremos um êxodo dramático neste inverno", ele disse.













É possível que a Alemanha tenha que acomodar os ucranianos em academias, além de restringir as atividades escolares e comerciais para lidar com a crise, observou Weber.

“A Alemanha não está preparada para esta situação. O governo federal simplesmente ignora os desafios”, ele adicionou.

Os ataques russos às usinas de energia da Ucrânia derrubaram uma parte significativa da rede elétrica do país. Os bombardeios seguem-se à acusação de Moscou de que Kiev realizou “ataques terroristas” na infraestrutura russa, incluindo a ponte estratégica da Criméia.

Weber também abordou a questão dos refugiados vindos da África para a Europa via Itália. Segundo ele, a Alemanha deveria ajudar a Itália a lidar com a crise não apoiando os esforços de resgate, mas organizando patrulhas europeias conjuntas. “nas fronteiras externas do Mediterrâneo.”

“Se não tiver visto, passaporte ou motivo de asilo, deve ser devolvido imediatamente”, ele disse.

Nos últimos meses, vários países europeus estocaram alimentos e outros suprimentos em antecipação a um influxo de refugiados ucranianos no inverno.

De acordo com dados da ONU, cerca de 4,8 milhões de refugiados estão atualmente registrados em vários esquemas nacionais de proteção na Europa, com quase oito milhões de ucranianos deslocados registrados em toda a Europa no total.